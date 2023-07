Rho. In fase di attivazione le colonnine per la ricarica di auto elettriche

Accanto a quelle di Be Charge si preparano nuove postazioni in ogni quartiere

Rho, 20 luglio 2023 – Nel 2022, per venire incontro alle necessità dei cittadini e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il Comune di Rho aveva aperto una ricerca di aziende interessate alla posa di colonnine dedicate alla ricarica dei veicoli. All’appello ha risposto la società Be Charge che ha proposto la posa di sedici colonnine in città, da affiancare a quelle già esistenti su spazi comunali o in ambiti privati come ad esempio le aree parcheggio di alcuni supermercati.

Due di queste sedici sono già attive, una a Lucernate e una a Passirana. La maggior parte è in fase di attivazione: Be Charge attende l’allacciamento alla rete di distribuzione della corrente elettrica per rendere operative le postazioni. Due sono in fase di cantiere e verranno installate a breve.

Nei mesi scorsi è stata aperta dal Comune una seconda manifestazione di interesse e altre aziende specializzate hanno presentato offerte. Di conseguenza, nel prossimo anno altre colonnine verranno installate in modo da garantire la presenza di postazioni di ricarica in ogni quartiere cittadino, in prossimità di servizi pubblici o di ambiti residenziali.

“La diffusione delle colonne di ricarica è un obiettivo del nostro Paese e dell’Europa: il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) porta 741 milioni di euro per sviluppare la rete di ricarica su tutto il territorio, soprattutto lungo le autostrade – spiega l’Assessora alla Mobilità Valentina Giro – In parallelo agli investimenti del Governo, noi facciamo la nostra parte aprendo alle aziende che vogliono investire sul territorio per offrire un servizio utile allo sviluppo della mobilità elettrica. Più della metà dei comuni italiani non ha attualmente punti di ricarica ad accesso pubblico, mentre a Rho avremo a breve una ventina di punti di ricarica funzionanti e altri in via di installazione su tutto il territorio. Questo è a vantaggio di chi viene a Rho per lavoro, sport, turismo o shopping, ma anche dei residenti, soprattutto per chi non ha punti di ricarica interni alle abitazioni. Il tema era stato portato all’attenzione del Consiglio Comunale anche dalla minoranza, che sollecitava l’implementazione della rete, una sollecitazione che abbiamo accolto positivamente.”

Il Codice stradale prevede stalli riservati per i veicoli in ricarica e sanziona la sosta negli stalli riservati alle colonnine di ricarica. Nel 2020 il DL Semplificazioni (76/2020, articolo 57) ha completato la disciplina degli stalli dei veicoli elettrici in ricarica: prevede che le infrastrutture di ricarica siano accessibili a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7.