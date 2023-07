Bollate. Abbattimento alberi privati. Ecco come procedere

In seguito ai recenti fenomeni atmosferici verificatisi sul nostro territorio che stanno pregiudicato il patrimonio verde, il Comune avvisa i cittadini che si trovano nella necessità di abbattere urgentemente uno o più alberi pericolanti all’interno delle loro proprietà con l’obiettivo di evitare un pericolo imminente o salvaguardare l’incolumità di persone o cose, sui passaggi necessari.

Come previsto dal vigente Regolamento per la Gestione del Verde Pubblico e Privato, è necessario comunicare all’Ente l’attività di taglio o rimozione degli alberi. Nello specifico si dovrà mandare una mail all’Ufficio Ambiente con allegate le fotografie dell’albero e una breve descrizione delle sue caratteristiche (specie, circonferenza del tronco – misurata a 1.30 metri dal suolo – motivazioni che ne giustifichino l’abbattimento).

L’Ufficio Ambiente provvederà a rispondere con le informazioni utili su come procedere per ottenere il Nulla Osta o, in caso di intervento effettuato, il Nulla Osta in sanatoria.