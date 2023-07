Il Comune di Rho cerca un manager per il Distretto del commercio

Entro il 31 agosto la presentazione delle domande

Rho, 27 luglio 2023 – Il Comune di Rho ha pubblicato il 26 luglio 2023 un bando per individuare il manager del Distretto urbano del commercio. Le domande, che andranno protocollate entro le ore 12 del 31 agosto 2023, verranno esaminate con una procedura comparativa, per titoli ed eventuale colloquio.

L’incarico fa riferimento al Progetto “RHO 2024: RI-Costruire e consolidare le centralità del distretto”, cofinanziato da Regione Lombardia nell’ambito del bando regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”. Il progetto dovrà essere concluso e rendicontato entro il 31 dicembre 2024, salvo proroghe. L’incarico di manager non costituirà in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. L’incaricato sarà una figura estranea alla struttura del Comune di Rho e della Cabina di Regia del DUC di Rho e agirà in collaborazione con gli enti e le associazioni che compongono la Cabina di Regia.

L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto e durerà fino al 31/12/2024 o, comunque, fino ad avvenuta rendicontazione a Regione Lombardia del Progetto “RHO 2024: RI-Costruire e consolidare le centralità del distretto”.

Sul sito www.comune.rho.mi.it sono precisati tutti i requisiti: al manager del Distretto del commercio spetta sviluppare e coordinare iniziative in linea con il Progetto “RHO 2024: RI-Costruire e consolidare le centralità del distretto” e porre attenzione alle esigenze locali per determinare obiettivi e priorità di azione, mantenendo i contatti con i portatori d’interesse che potranno essere individuati e nel contempo ricercare sponsor e investitori.

“Il manager del Distretto avrà il compito di recepire le esigenze locali per realizzare nuove strategie di riqualificazione delle aree commerciali cittadine – commenta l’assessore al Commercio e vicesindaco Maria Rita Vergani – Partendo dalla conoscenza delle caratteristiche del centro e di ogni quartiere si lavorerà per impostare iniziative innovative, in linea con gli obiettivi generali del Progetto rhodense e in sinergia con le associazioni di categoria. Una figura in grado di lavorare a stretto contatto con il Comune e con i commercianti e i loro rappresentanti e che permetterà di garantire eventi e proposte sinergiche. Obiettivo di tutti è quello di tutelare i negozi di vicinato di Rho grazie al supporto di una figura competente ed esperta nella gestione di progetti che rilancino il mondo commerciale e produttivo locale, stretto tra realtà commerciali di grandi dimensioni realizzati appena fuori dalle porte della città. Guardo con fiducia a questo bando, certa che il Distretto possa dimostrare ancora una volta di essere uno strumento utile, moderno e innovativo, a favore del commercio cittadino, anche grazie ai loro rappresentanti seduti nella Cabina di regia , con cui da anni dialoghiamo e collaboriamo concretamente e in modo costruttivo”.