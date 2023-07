Usmate Velate. Depositata la Variante al Piano di Governo del Territorio

(Mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 27 luglio 2023 – È stata depositata nella giornata odierna, presso la Segreteria comunale, la Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) con tutti gli atti ed elaborati adottati dalla deliberazione del Consiglio Comunale dello scorso 29 maggio 2023.

La Variante resterà depositata presso la Segreteria comunale fino al 26 agosto: negli orari di apertura al pubblico, cittadini e professionisti potranno prenderne visione. In alternativa, tutti gli elaborati sono pubblicati sulla pagina dedicata al Piano di Governo del Territorio, nella sezione Amministrazione trasparente.

Dal 27 agosto 2023 alle ore 12 del 26 settembre 2023, chiunque potrà presentare osservazioni alla variante al PGT, con una delle seguenti modalità: consegna al protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico o tramite posta certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.comuneusmatevelate@postecert.it

“Si apre ora il momento del confronto con la cittadinanza – afferma il Sindaco Lisa Mandelli – Tutte le osservazioni saranno sintomo di partecipazione e di desiderio di dare il proprio contributo per la crescita del nostro paese. La visione della Variante al PGT deve guardare, naturalmente, all’interesse collettivo e a temi cardine come quello della riduzione del consumo di suolo, della sostenibilità ambientale, dell’incremento dei servizi”.

Nel frattempo, considerata la situazione contingente che sta interessando l’area “Territorio e Ambiente”, il Sindaco ha disposto la ripartizione delle competenze e una parziale temporanea modifica dell’assetto organizzativo mediante l’istituzione di due Posizioni Organizzative interne alla struttura, una delle quali si occuperà di Lavori Pubblici, Ecologia e Patrimonio e una di Edilizia e Urbanistica.

Infine, per garantire il perseguimento dell’attività tecnico/amministrativa, ed in particolare per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle convenzioni urbanistiche in corso, il Comune ha affidato allo Studio Legale Associato Robaldo-Ferraris di Milano il servizio di supporto tecnico-amministrativo e di affiancamento operativo all’Ufficio Tecnico comunale, in materia urbanistica ed edilizia.