Medicina estetica, come richiedere una consulenza a Milano Assago

Assago, 28 luglio 2023 – Ci sono momenti nella vita destinati a rimanere impressi, ad esempio quando si decide di agire concretamente per migliorare quel difetto estetico con il quale non si riesce più a convivere. Chi è alla ricerca di una risposta, sa che può contare su alcuni centri specializzati in medicina estetica a Milano Assago, come nel caso di Juneco. Vediamo quindi qual è l’iter corretto per richiedere una consulenza, prendendo come esempio questo importante network di cliniche.

Come richiedere una consulenza in medicina estetica a Milano Assago?

Dato che oramai viviamo nella società del digitale, non deve sorprendere quanto segue: oggi è possibile richiedere una consulenza anche online, ad esempio presso il centro medicina estetica Assago Milanofiori di Juneco. Per riuscirci non bisogna fare altro che entrare sul sito web ufficiale di questo network, cliccare sul pulsante giallo Prenota Online e compilare il form con la propria richiesta.

Si dovranno inserire alcuni dati, fra cui il nome, il cognome, il numero di telefono, una e-mail valida, il giorno di preferenza, la fascia oraria preferita e ovviamente si dovrà indicare il centro scelto dall’apposito menù a tendina. Infine, per completare la richiesta online, bisogna specificare anche il motivo per il quale si richiede la consulenza. In alternativa, per chi ha poca dimestichezza con il web, si può richiedere la consulenza a Milano Assago semplicemente chiamando i numeri indicati nella stessa scheda citata poco sopra. Questo vale per qualsiasi centro del network Juneco, mentre per gli altri centri le procedure potrebbero essere diverse.

Come si svolge il primo consulto con Juneco?

Una volta prenotata la consulenza con Juneco, si potrà ottenere un consulto con uno degli specialisti di questo centro di medicina e chirurgia estetica a Milano Assago. Già dal primo incontro è possibile accorgersi dell’elevato grado di professionalità dello staff di questa clinica. La visita verrà infatti suddivisa in quattro fasi differenti, con lo scopo di arrivare ad offrire una soluzione personalizzata e tagliata su misura per il cliente.

Si parte dall’anamnesi, ovvero dalla raccolta di informazioni sul quadro clinico del paziente, dove verranno rivolte delle domande anche in merito allo stile di vita. Il secondo step è l’attenta valutazione dei desideri del paziente, per identificare i trattamenti migliori per il raggiungimento di un determinato obiettivo estetico. Il terzo step è uno dei più importanti: si parla nello specifico della visita medica, arricchita da una simulazione in 3D dove il paziente potrà verificare di persona il risultato finale del trattamento.

Alla fine della consulenza con il centro di chirurgia estetica di Milano Assago, lo specialista elaborerà un piano ad hoc per le necessità del paziente. Da sottolineare che Juneco offre gratuitamente il primo consulto, e che la simulazione 3D è una chicca che non troviamo in molti centri di medicina estetica, anche in una città moderna come Milano.

Come se non bastasse già questo, Juneco è un centro che utilizza esclusivamente i macchinari e le tecnologie di ultima generazione, e che può contare sulla presenza di alcuni dei medici e dei chirurghi estetici più rinomati sul territorio.

L. M.