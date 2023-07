Consiglio regionale, Di Marco (M5S): «Bene la nomina di Farina (Wikimafia) nel Comitato di contrasto dei fenomeni di stampo mafioso»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2023 – Nicola Di Marco (M5S): «Il M5S Lombardia esprime grande soddisfazione, per la nomina del dott. Pierpaolo Farina, Presidente di Wikimafia, come componente del Comitato tecnico-scientifico, in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità. La nomina, arrivata durante la seduta di ieri del Consiglio regionale, è successiva alla mia proposta di candidatura. Ringrazio i gruppi di opposizione, per aver accolto e sostenuto con forza la proposta del Movimento Cinque Stelle. Sono certo che l’impegno del dott. Farina, testimoniato in questi anni dalla preziosa attività di Wikimafia, saprà dare concreto impulso all’intero Comitato, lavorando in sinergia con la Commissione regionale Antimafia, presieduta dalla collega Paola Pollini (M5S)» così il capogruppo del M5S Lombardia, Nicola di Marco, in merito alla nomina del Presidente di Wikimafia, Pierpaolo Farina, all’interno del “Comitato tecnico-scientifico, in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso”, avvenuta ieri in Consiglio regionale.

Redazione