Milano, nubifragio del 25 luglio: la Amatori Union Rugby lancia una raccolta fondi dopo i danni nel campo

“La conta dei danni ingenti al nostro campo di rugby dopo il violentissimo nubifragio del 25 luglio a Milano è ancora in corso. Da subito giocatori e sostenitori si sono attivati dalla mattina stessa per aiutare a ripristinare l’agibilità del campo, ma ci sono materiali e oggetti che purtroppo necessitano di denaro per essere ricomprati”.

Amatori Union Rugby Milano ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe arrivata a cinquemila euro in poche ore.

“Purtroppo – scrivono – i danni sono molti: dai pali del campo da rugby, spezzati dal vento di oltre 100km/h, alla nostra tensostruttura dove ospitare i bambini del minirugby e che protegge tifosi e accompagnatori durante la stagione piovosa”.

“Tutti i nostri tavolini e area giochi per bambini – proseguono – sono stati distrutti, comprese le sedie del dehor. Allagati spogliatoi, corridoi, e stanze sotto-tribuna”.

“Ogni piccolo o grande contributo – spiegano – ci aiuterà a rimetterci in sesto per ospitare gli allenamenti che riprenderanno a fine agosto delle nostre categorie: Seniores Maschile proprio quest’anno promossa in serie A, la nostra Seniores femminile, le squadre old, le giovanili e tutto il minirugby”.

La campagna ha avuto decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/ricostruiamo-il-campo-da-rugby-a-milano