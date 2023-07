Incidente a Brumano: 59enne precipita in una scarpata con la sua auto e muore

BRUMANO (BG), 29 luglio 2023 – Un uomo di 59 anni ha perso la vita ieri sera in un incidente. È precipitato in una scarpata con la sua auto, un fuoristrada. I familiari hanno provato a contattarlo ma non rispondeva, sono andati a cercarlo e hanno visto l’auto, allora hanno chiesto aiuto. Sul posto nove tecnici del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica del Cnsas, e i Vigili del fuoco. Dopo la constatazione e l’autorizzazione necessaria, l’uomo è stato recuperato. L’intervento è finito con il rientro delle squadre.

Redazione