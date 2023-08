Crazy Pizza conquista il Medio Oriente e apre anche a Kuwait City

Lo sviluppo oltreconfine del Gruppo Majestas è uno dei punti chiave del piano strategico, prima volta in Kuwait per il brand Crazy Pizza, quarta in Medio Oriente, che continua la sua espansione a livello internazionale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 agosto 2023 – Crazy Pizza, il più giovane tra i brand di proprietà del Gruppo Majestas guidato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, prosegue la sua espansione internazionale, rafforzando la propria presenza in Medio Oriente. È stata inaugurata la nuova venue a Kuwait City la prima sede in Kuwait, che si aggiunge a quelle già presenti anche in Europa e Regno Unito, per un totale di 9 venues.

La nuova apertura si colloca nella strategia di sviluppo del brand che prevede prossime numerose aperture sia in Italia che a livello internazionale, sia con aperture in diretta che in licenza, come in questo caso, grazie ad importanti partnership con imprenditori locali, professionisti in grado di penetrare meglio e più rapidamente il mercato di riferimento. Tale strategia è volta a rafforzare il ruolo di Crazy Pizza tra i principali player del fine dining che risponde ad una precisa domanda del mercato del Middle East. Ormai da diversi anni infatti questo mercato esprime grande interesse per i format di luxury e fine dining. Crazy Pizza Kuwait City rafforza l’espansione dei brand Majestas in Medio Oriente, in un mercato in continua crescita, dinamico e con una clientela esigente e raffinata, attenta all’eccellenza italiana.

Tra i valori aggiunti di Crazy Pizza, primo tra tutti è quello di offrire ai propri clienti un menù premium, di creare entertainment e valorizzare il made in Italy, in location prestigiose. Le materie prime utilizzate da Crazy Pizza, in Italia e all’estero, arrivano dai migliori produttori italiani contribuendo all’esportazione delle eccellenze italiane.

Il brand offre alla propria clientela non solo un’experience gastronomica premium ma anche un intrattenimento esclusivo attraverso il famoso Spinning Pizza Show. Oggi il brand conta sette ristoranti nelle città di Londra, Montecarlo, Roma, Milano, Porto Cervo, Riyadh e Doha, cui si unisce la nuova venue di Kuwait City. Immerso nel quartiere Shuwaikh, con una disponibilità di circa 100 posti per l’area ristorante e nel terrazzo climatizzato, Crazy Pizza Kuwait City offre ai propri clienti un’esperienza gastronomica di alto livello accompagnata da un menù e un servizio premium, intrattenimento e un arredamento raffinato, che porta la firma dell’archistar Michele Bönan che ha realizzato il concept inconfondibile dei ristoranti Crazy Pizza.

CRAZY PIZZA

Crazy Pizza è l’ultimo nato tra i brand di proprietà della holding Majestas, controllata dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa. Il nuovo concetto di luxury dining di Crazy Pizza nasce nel 2019 con l’idea di servire in maniera eccellente e unica il piatto italiano più amato al mondo – la pizza – accompagnato da musica, intrattenimento e servizio premium, senza dimenticare un’ampia selezione di piatti e vini tipicamente italiani e di alta qualità. Componente distintiva del brand è l’ormai famoso Spinning Pizza Show, scenografico spettacolo realizzato dai pizzaioli acrobatici del marchio. Crazy Pizza ha già guadagnato una posizione di spicco nel panorama internazionale, valorizzando l’Italia e la sua cucina, con le venues di Londra, Montecarlo, Roma, Milano, Porto Cervo, Riyadh, Doha, Kuwait City e numerose aperture già previste per il 2023. Il concept dei ristoranti Crazy Pizza, realizzato dall’archistar Michele Bönan, è progettato nei minimi dettagli per accogliere una clientela esigente, in un’atmosfera elegante.

MAJESTAS

Il Gruppo Majestas leader nel settore della ristorazione, hospitality e intrattenimento di lusso, controlla i marchi proprietari Billionaire, Twiga e Crazy Pizza ed è Licenziatario con Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha, dei due iconici brand Cipriani e Cova. La holding del lusso è controllata per metà dall’imprenditore Flavio Briatore e per l’altra metà da Primavera Investments, società che fa capo all’imprenditore Francesco Costa. Majestas è posizionata tra le prime dieci realtà a livello globale dell’hospitality e luxury dining, portando così la cultura dell’accoglienza e della migliore tradizione culinaria italiana nel mondo, un tratto distintivo di ogni location. Majestas è impegnata nello sviluppo internazionale attraverso la crescita delle venues nelle capitali e nelle località più ambite, anche con partnership prestigiose. Oggi è presente in 6 Paesi con 20 venues – di cui 13 controllate e 7 in licenza – tra Europa, Regno Unito, Medio Oriente. I dipendenti sono 1.100 circa con una retention rate fra le più alte del comparto. www.majestas.com