Piazzatorre (Bg). Soccorso 43enne caduto con la bicicletta nel tratto finale della pista di downhill

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 5 agosto 2023 – Intervento oggi pomeriggio per i tecnici della VI Orobica del Soccorso alpino. La centrale ha attivato le squadre intorno alle 15:30, per un uomo del 1979, caduto con la bicicletta nel tratto finale della pista di downhill, a una cinquantina di metri dall’arrivo. Sono partite subito le squadre territoriali con sei tecnici; sul posto anche l’ambulanza della Croce Rossa. L’infortunato è stato valutato e imbarellato dal personale della CRI e poi trasportato per un tratto fino all’ambulanza dai soccorritori del Cnsas. L’uomo è stato portato all’ospedale San Giovanni Bianco in codice verde; l’intervento è finito un paio di ore dopo con il rientro delle squadre.

Redazione