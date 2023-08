Tutti i vincitori del Sestriere Film Festival 2023

(mi-lorenteggio.com) Sestriere, 6 agosto 2023 -Il Sestriere Film Festival è un evento organizzato da Associazione Montagna Italia, diretto e condotto da Roberto Gualdi, in collaborazione con il Comune di Sestriere ed il Consorzio Turistico di Sestriere. Patrocinano l’evento la Commissione Europea, il Ministero dell’ambiente, il Ministero della cultura, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Touring Club Italiano, il Cai Piemonte, il Collegio Guide Alpine del Piemonte e altri ancora.

Vincitore della 13^ edizione del Sestirere Film Festival

Il Seme del Futuro di Francesca Frigo

Motivazione della Giuria: Un film scientificamente molto corretto che pone sul tappeto la questione di estrema attualità del cambiamento climatico con tutte le conseguenze del caso e quindi sugli effetti che può produrre sugli ecosistemi. Un documento prezioso che fa meditare sul nostro futuro.

Menzione speciale della 13^ edizione del Sestriere Film Festival

Gente di Contrabbando di Marzio Bartolucci

Motivazione della Giuria: Un documento puntuale e preciso che ricostruisce uno dei tanti aspetti della vita delle popolazioni di montagna. In effetti solo coloro che risiedevano nei pressi del confine di stato avevano un’altra opportunità di lavoro: quella del contrabbandiere che pur essendo illegale molto spesso era l’unica alternativa all’emigrazione. E il film ne ricostruisce con benevolenza una storia, comunque, di fatiche e di sofferenze, talvolta purtroppo anche con finali tragici.

Menzione speciale della 13^ edizione del Sestirere Film Festival

Speed Expeditions di Dario Tubaldo

Motivazione della Giuria: I grandi panorami e le spettacolari catene montuose che vengono riprese rapiscono lo spettatore che vuole immedesimarsi nei protagonisti di queste avventure ai confini del mondo.

Fotografia vincitrice

Il riposo del guerriero di Dario Zecchin

Nelle narrazioni epiche il guerriero è associato all’eroe della storia. Il personaggio in foto assomiglia molto al Pescatore di De Andrè che ricorda che gli eroi sono le persone quotidiane. Ognuna di loro ha un’incredibile storia da raccontare, che altro non è che la propria vita. In questa foto Dario Zecchin ha saputo raccontare la semplicità del quotidiano e trasformarla in grande impresa eroica.

Fotografia piú votata dal pubblico in sala, presente alle serate del Festival

Doccia primaverile di Luca Bentoglio

Redazione