(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2023 – Intorno alle ore 11.45, in piazzale Libia, all’altezza con viale Lazio, una ragazzina di 16 anni, mentre era in bici, è stata investita. Soccorsa da un’ambulanze e un’automedica, la ferita è stata trasportata in codice giallo in ospedale al Policlinico. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi.

Redazione