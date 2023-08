Apparecchio trasparente: i pro e i contro degli allineatori invisibili

Milano, 14 agosto 2023 – L’apparecchio trasparente rimovibile è la principale alternativa al tradizionale e antiestetico apparecchio fisso; scopo degli apparecchi, rimovibili o fissi che siano, è quello di porre rimedio a una delle problematiche dentali di più comune riscontro nella popolazione, la malocclusione dentale.

Attualmente l’apparecchio trasparente è la soluzione maggiormente ricercata per trattare problemi di malocclusione e disallineamento dei denti; ha infatti, come vedremo, diversi vantaggi e, inoltre, è l’opzione preferita dagli adulti perché è una soluzione decisamente più “discreta” rispetto al tradizionale apparecchio; l’invisibilità di questa soluzione li aiuta a vincere infatti la riluttanza nell’indossare un apparecchio dentale.

Cos’è la malocclusione dentale?

Malocclusione dentale è un termine piuttosto generico sotto il quale si identificano problematiche di vario tipo che, essenzialmente, dipendono tutte dal mancato allineamento dell’arcata dentale superiore con quella inferiore oppure dalla presenza di denti storti o di affollamento dentale. Fra queste problematiche rientrano condizioni quali il morso aperto (il cosiddetto open bite), il morso crociato (o morso inverso), il morso profondo, il morso progenico, il morso prognatico (causa del mento sfuggente), il diastema (spazio eccessivo tra due denti contigui) ecc.

Le conseguenze della malocclusione dentale sono numerose, se tale condizione non viene trattata adeguatamente, infatti, può essere causa di diverse problematiche di salute quali carie e malattie gengivali. Esiste poi anche un problema di tipo estetico, infatti il sorriso difficilmente è perfetto quando è presente un problema di malocclusione. Esistono vari livelli di gravità del problema: quelli particolarmente gravi possono addirittura richiedere un approccio chirurgico, mentre nei casi lievi e moderati (i più comuni) il rimedio attualmente più appropriato è il ricorso a un apparecchio trasparente rimovibile (noto anche come allineatore dentale trasparente o invisibile). In ogni caso, una volta terminato tale trattamento ortodontico, si dovrà procedere poi con un apparecchio di contenzione per poter garantire il risultato ottenuto, che potrà essere anch’esso invisibile e che, con il tempo, potrà essere portato sempre meno.

Pro e contro degli apparecchi trasparenti

Uno dei pro dell’apparecchio trasparente, che lo sta facendo diventare la soluzione più gradita per trattare i disallineamenti, è il fatto che, essendo praticamente invisibile, non crea disagi e quindi non limita le persone nelle relazioni sociali come nel caso del tradizionale apparecchio fisso di metallo; molte persone, infatti, bambini e adulti, provano un certo disagio psicologico a indossare l’antiestetico apparecchio, limitando anche i sorrisi spontanei.

Un altro vantaggio è da ricercarsi nel fatto che negli apparecchi trasparenti non c’è la presenza di piastrine e/o fili metallici e conseguentemente nessun bordo tagliente; non esiste il problema di tagli o graffi fastidiosi e dolorosi. È inoltre un dispositivo molto liscio, quindi non si prova alcun disagio nell’indossarlo.

Gli apparecchi trasparenti possono essere rimossi e reinseriti con estrema facilità; si possono togliere quando si deve mangiare e nei momenti in cui ci si dedica all’igiene orale.

L’apparecchio dentale ha una manutenzione molto facile che può essere tranquillamente effettuata da soli; non c’è bisogno di ricorrere al dentista per pulirlo accuratamente. Un altro aspetto vantaggioso sicuramente non trascurabile degli apparecchi trasparenti è che, mediamente, risultano decisamente meno costosi dei tradizionali apparecchi fissi; il risparmio può infatti arrivare al 70% circa.

Per quanto riguarda i contro, l’unico vero svantaggio di questa soluzione è paradossalmente rappresentato da uno dei suoi pro, ovvero la facilità nel rimuoverlo; questo può rappresentare un suo limite, soprattutto nel caso dei bambini più piccoli che potrebbero toglierlo spesso e dimenticarsi di rimetterlo. Affinché l’apparecchio dia i risultati ricercati è necessario che venga indossato quasi tutto il giorno e con costanza. Occorre quindi una notevole attenzione da questo punto di vista.

Conclusioni

L’apparecchio invisibile è al momento attuale la soluzione ideale per il trattamento del disallineamento dentale e può risolvere infatti problematiche da lievi a moderate. È adatto a persone adulte e, rispetto al tradizionale apparecchio fisso in metallo, è più piacevole esteticamente, non è fastidioso, la risoluzione del problema richiede un tempo inferiore di trattamento e anche i costi sono decisamenti più bassi.

L. M.