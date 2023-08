ESONDATO STANOTTE TORRENTE A BARDONECCHIA: SALVATE 6 PERSONE, IN CORSO RICERCHE

(mi-lorenteggio.com) Torino, 14 agosto 2023 – Una colata di fango ha travolto questa notte il centro di Bardonecchia (TO), nella Val di Susa: salvate dai vigili del fuoco 6 persone che si trovavano in un camper travolto da acqua e fango. Istituito stanotte un posto di comando avanzato per la gestione delle operazioni di soccorso che vedono impegnati 50 vigili del fuoco. Esclusa stanotte dopo il controllo da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco la presenza di persone all’interno delle auto travolte. Sono in corso le ricerche di eventuali persone disperse in acqua lungo il corso del torrente da Bardonecchia fino al centro abitato di Boulard più a valle.

