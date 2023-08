Paspardo (Bs). 89enne ritrovato senza vita in fondo ad un salto di roccia

(mi-lorenteggio.com) PASPARDO (BS), 15 agosto 2023 – Un uomo di 89 anni ha perso la vita oggi nella zona di Paspardo, in Valle Camonica. Le squadre del soccorso alpino sono state attivate intorno alle 12:30. L’uomo era uscito per una passeggiata e sarebbe dovuto rientrare in mattinata ma purtroppo non è stato così. È quindi partito l’allarme e sono cominciate le ricerche. Impegnati, oltre ai tecnici del soccorso alpino, stazione di Breno, il Sagf Soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Le squadre hanno battuto i sentieri più probabili. Sul posto è arrivato anche l’elicottero della Guardia di Finanza, che ha a bordo il dispositivo IMSI Catcher per rintracciare il segnale telefonico. Dopo una serie di perlustrazioni meticolose l’uomo è stato avvistato in fondo un salto di roccia. Era caduto per circa 25 m. È arrivato sul posto l’elisoccorso di Brescia con il medico, che ha constatato il decesso. Le squadre hanno raggiunto l’uomo, lo hanno imbarellato e calato per un centinaio di metri fino alla strada, dove c’erano i mezzi.

Redazione