(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 agosto 2023 – Intorno alle ore 17.10 di oggi, in via Ricciarelli, 19, in zona San Siro, un bimbo di 6 anni è stato investito da un veicolo. Il piccolo, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo alla Clinica De Marchi. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi.

Redazione