Bedizzole. Due arresti per droga e detenzione abusiva di armi in negozio

(Mi-lorenteggio.com) Brescia, 17 agosto 2023 – I militari della Stazione Carabinieri di Bedizzole hanno tratto in arresto due uomini per i presunti reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi. Nel corso del quotidiano servizio di istituto mirato alla prevenzione e al contrasto alla criminalità, i militari, durante il controllo di un esercizio pubblico, hanno rinvenuto nella disponibilità dei due titolari 170g di hashish suddiviso in panetti, alcuni grammi di cocaina e tutto il materiale necessario al confezionamento in dosi dello stupefacenti, tra cui bilancini di precisione e sostanza da taglio. Nel corso della perquisizione sono state, inoltre, rinvenute 99 munizioni cal.22 non denunciate e non regolarmente detenute. Per tale motivo, al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati accompagnati presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo avvenuto nella mattinata odierna, al termine del quale il Giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla P.G.. La responsabilità penale degli uomini sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.