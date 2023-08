Il palmares di Inter e Milan in Serie A, Champions League e bomber più forti in assoluto

Milano, 17 agosto 2023 – Nel palinsesto di Serie A ogni anno Nerazzurri e Rossoneri vengono quotati come favoriti per la vittoria dello Scudetto, non solo perché ogni sito scommesse deve tener conto dei 19 campionati vinti da entrambi i club, ma anche perché rappresentano le italiane più vincenti in Champions, nel caso del Milan, la seconda squadra più vincente di sempre in questo torneo.

Negli ultimi anni sono state Juventus e Napoli le antagoniste in Serie A, ma il palmares delle milanesi va ben oltre i confini italiani.

Il Milan è la seconda squadra più vincente in Champions con 7 titoli

Il primo Scudetto dei Diavoli è stato vinto nel 1901, mentre nel 1979 il Milan già aggiungeva la prima stella sulla maglia, a simbolo del trionfo per il decimo Scudetto. Il diciannovesimo titolo di Serie A è stato vinto nel 2022.

Le Coppe Italia sono 5, l’ultima vinta nel 2003, mentre le Supercoppe Italiane sono 7. Ma è in Champions che i Rossoneri si distinguono, piazzandosi al secondo posto con 7 coppe dalle grandi orecchie, dietro al Real Madrid a quota 14 titoli.

La prima Coppa dei Campioni fu vinta nel 1963, la seconda nel 1969, poi seguono le cinque Champions League vinte durante l’era Berlusconi, dal 1988 al 2007. Il Milan detiene anche il record assoluto di 5 Supercoppe UEFA vinte, primato condiviso con Real Madrid e Barcellona.

Anche nella Coppa delle Coppe il Milan ha trionfato due volte, ed è la migliore italiana, mentre nella Coppa Intercontinentale, i Diavoli condividono il record con Real Madrid, Club Nacional, Boca Junior e Penarol, con tre trionfi nel 1969, 1989 e 1990.

Insieme ai cugini Nerazzurri, i Diavoli sono l’unico club italiano ad aver vinto la Coppa del Mondo per Club nel 2007. I calciatori rossoneri Costacurta e Maldini hanno vinto 5 volte la Champions League, record condiviso con Cristiano Ronaldo e tanti altri campioni come Benzema, Bale, Modric, Marcelo e così via.

I calciatori con più presenze in Rossonero sono Paolo Maldini, che ha disputato 25 stagioni collezionando 902 presenze, e Franco Baresi, 20 stagioni per lui e 719 presenze. Il bomber che ha segnato più gol con i Diavoli è Gunnar Nordahl, con 221 gol in 8 stagioni.

L’Inter è l’unica squadra italiana che ha vinto il Triplete

Anche il palmares Nerazzurro è completo di tutti i titoli, il primo Scudetto è stato vinto nel 1910, la stella del decimo titolo è stata cucita sulla maglia nel 1966, ben 13 anni prima del Milan. L’ultimo Scudetto è datato 2021 ed è il diciannovesimo titolo.

Le Coppe Italia dell’Inter in bacheca sono 9, mentre le Supercoppe Italiane sono 7, ma è nelle competizioni internazionali che la Beneamata raggiunge quasi i livelli dei Rossoneri, a cui manca la Coppa Uefa.

Oltre alle 3 Champions League vinte e alle sei finali disputate, il Biscione ha trionfato tre volte in Coppa Uefa, attuale Europa League, e condivide questo record con la Juventus.

I Nerazzurri hanno vinto due Coppe Intercontinentali nel 1964 e nel 1965, mentre nel 2010 hanno vinto la Coppa del Mondo per Club. L’Inter è l’unica squadra italiana ad aver vinto il triplete, sempre nel 2010, quando l’armata di Mourinho portò a Milano lo Scudetto, la Coppa Italia e la Champions League, vinta in finale contro il Bayern Monaco che crollò perdendo 2 – 0.

Il calciatore Nerazzurro con più presenze nella Beneamata è Javier Zanetti a quota 858, segue Giuseppe Bergomi con 756 gare ufficiali disputate con il Biscione. Il bomber che ha segnato più gol nell’Inter è Giuseppe Meazza con 284 reti.

L. M.