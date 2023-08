MONZA. IN MANETTE PUSHER: SEQUESTRATA DROGA GIA’ DIVISA IN DOSI E DENARO CONTANTE

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 17 agosto 2023 – Nella mattinata del 16 c.m., pattuglie della Squadra mobile e della Squadra Volanti , impegnate in città nell’ambito delle attività dirette ad infxenare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di precedente attivita’ infoinvestigativa, procedevano al controllo di uno stabile abbandonato sito in città ove era stata segnalata la presenza di occupanti abusivi di nazionalità nordafricana .

All’interno dello stabile , in uno dei locali chiuso da una porta a chiave per cui è stato necessario forzare l’ingresso, veniva rintracciato un cittadino marocchino di anni 30 , irregolare sul territorio nazionale .

In suo possesso venivano rinvenute numerose dosi di probabile sostanza stupefacente , già confezionate e pronte per la vendita, oltre a centinaia di euro in banconote di vario taglio, proventi di una probabile attività di “spaccio “ di sostanze stupefacenti .-

L’uomo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura, e sottoposto agli accertamenti dattiloscopici utili per risalire alle sue complete generalità .

Tutta la sostanza verùva sottoposta all’esame preliminare nano test che dava esito positivo al reagentario per la cocaina.

Sussistendo, quindi, la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio ex art. 73 DPR 309/90 (Testo unico sugli Stupefacenti), il cittadino straniero veniva tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Monza .

La sostanza stupefacente ed il denaro trovati in possesso dell’uomo venivano opportunamente posti in sequestro .-