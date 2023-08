Il costo del premio sale? Ecco come risparmiare sulla polizza auto

Milano, 18 agosto 2023 – Negli ultimi tempi, visti gli aumenti generalizzati che hanno interessato molti ambiti del nostro vivere quotidiano, la maggior parte delle persone ha iniziato a cercare il risparmio, ove possibile. Il comparto assicurativo non è rimasto escluso da queste dinamiche e proprio per questa ragione la ricerca delle assicurazioni auto più convenienti è diventata argomento di interesse comune.

Quando si deve sottoscrivere una nuova polizza, o rinnovarne una in scadenza, le domande che si pongono gli utenti riguardano principalmente l’affidabilità della compagnia assicurativa, la rapidità e la trasparenza nella gestione delle pratiche, la concorrenzialità dei prezzi e la qualità dei servizi che offre. Se in effetti scegliere una compagnia assicurativa sulla carta risulta una pratica semplice, di fatto gli aspetti da considerare sono davvero tanti e vista la concorrenza e la possibilità, specie online, di procedere con grande autonomia, molti utenti si potrebbero trovare oggi disorientati e in difficoltà.

Come essere sicuri, allora, di scegliere la migliore assicurazione per le proprie esigenze a un prezzo equo?

Partiamo col dire che il primo ed essenziale punto, per non incappare in problematiche di ben altro tipo, è scegliere sempre e solo compagnie assicurative autorizzate ad operare nel nostro paese. Fatto questo, i consigli per risparmiare sulla polizza auto sono sintetizzabili in cinque punti:

Valutare un’assicurazione online. Il costo delle polizze online, infatti, risulta essere spesso inferiore rispetto a quello offerto dalle compagnie tradizionali e questo grazie al fatto che, grazie alla vendita a distanza, le compagnie assicurative possono abbattere dei costi e consentire un risparmio effettivo agli utenti difficilmente replicabile in agenzia; Scegliere con attenzione le garanzie accessorie. Le coperture facoltative aiutano a rendere l’RC Auto davvero completa, andando a prevedere risarcimenti non previsti dalla copertura obbligatoria per legge. Esistono garanzie in grado di tutelare una moltitudine di casi diversi, ma queste hanno un costo che va ad incidere su quello del premio finale, per questo aggiungerne anche di non necessarie non si rivela una scelta saggia in ottica di risparmio. Meglio selezionarle con attenzione, in base alle proprie reali esigenze; Attenzione alla normativa vigente. Qualora vi siano i requisiti, è bene aderire alla RC Familiare (estensione del Decreto Bersani) andando ad ereditare la classe di merito più conveniente nel proprio nucleo familiare e risparmiando così sul costo della polizza; Pagamento e rate. La scelta di pagare in un’unica soluzione, annuale, spesso si rivela vincente: la rateizzazione del premio, sebbene minimo, ha sempre costi di interesse ulteriori. Allo stesso modo è bene scegliere il metodo di pagamento per cui la compagnia concede un piccolo sconto: può variare da compagnia a compagnia, ma è bene prestare attenzione anche a questo. Clausole, massimali e franchigie. Si tratta di elementi molto spesso sottovalutati, che andrebbero invece letti attentamente perché determinano spesso il risarcimento in caso di sinistro, cosa assolutamente rilevante.

Come abbiamo appena visto, dunque, ci sono delle piccole attenzioni da prestare che possono fare la differenza e aiutare nel risparmio, ma bisogna sempre tenere a mente che il prezzo non può e non deve essere l’unico parametro da considerare per una scelta consapevole. Sono piuttosto il miglior rapporto qualità-prezzo, la trasparenza e affidabilità dell’assicurazione e la sua capacità di risolvere i problemi fungendo da supporto nei momenti in cui è chiamata ad intervenire, a dover rappresentare punti imprescindibili.

ConTe.it, ad esempio, parte del gruppo Admiral e da anni protagonista di rilievo nell’affollato panorama delle assicurazioni online, riscuote grande successo non solo per i prezzi concorrenziali che propone, ma soprattutto la professionalità e rapidità nella gestione delle pratiche e per l’alto grado di autonomia che lascia ai propri utenti che, dall’Area Personale, possono gestire il proprio contratto assicurativo sin dalle primissime fasi.

L. M.