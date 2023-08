Valsassina. Incidente per una 69enne, soccorsa e recuperata col verricello

(Mi-lorenteggio.com) VALSASSINA (LC) 23 agosto 2023 – Una donna di 69 anni è caduta per alcuni metri in una zona impervia a Sant’Ulderico – Monte Muggio, territorio del comune di Bellano. La centrale di Soreu dei Laghi ha attivato il Soccorso alpino e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Sette tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, sono partiti a supporto delle operazioni dell’équipe di elisoccorso. La donna è stata raggiunta, valutata, messa in sicurezza e portata in ospedale. Le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico hanno aiutato alcune persone presenti, che erano scese per dare una mano alla signora, a risalire il canale in sicurezza e le hanno accompagnate al parcheggio, a Giumello. L’intervento è cominciato poco prima delle 11:00 ed è finito alle 13:00, con il rientro dei soccorritori.

Redazione