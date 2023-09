Gran Premio: a Milano arrivi-record dall’India per Airbnb

● Indiani sul gradino più alto del podio del turismo straniero davanti ad americani e

tedeschi

● Ricerche per il week end di gara cresciute dell’80% rispetto al 2022

● Il guadagno complessivo degli Host Airbnb in città la scorsa edizione è stato di oltre

17,7 milioni di euro

(mi-lorentegio.com) Milano, 1 settembre 2023 – Conto alla rovescia per gli amanti della F1, che si preparano ad affollare l’Autodromo di Monza per il Grand Prix del fine settimana. Anche gli host Airbnb milanesi si preparano ad accogliere gli appassionati in arrivo da tutto il mondo. Con una novità: quest’anno, per la prima volta, i viaggiatori in città più numerosi saranno gli indiani, seguiti da americani, tedeschi, francesi e britannici .

Per assicurarsi un posto in città durante l’evento ormai ci si muove con largo anticipo: le

ricerche su Airbnb per soggiorni nel periodo della gara (31 agosto-2 settembre) effettuate

nella prima metà del 2023 sono cresciute di oltre l’80% rispetto all’edizione 2022 .



L’ospitalità in casa consente alle destinazioni di gestire i flussi turistici in periodi di forte

affluenza. Inoltre, con l’inflazione e il costo della vita in aumento, rappresenta uno strumento utile per arrotondare, soprattutto durante i grandi eventi che stimolano il turismo e i guadagni degli host. Lo scorso settembre, ad esempio, quando si è svolta l’ultima edizione del Gran Premio, il reddito tipico degli host di Milano è stato di oltre €1.600 , per un guadagno complessivo di oltre €17,7 milioni .



“I grandi eventi con un’elevata domanda di alloggi – come il Gran Premio di Monza, –

rappresentano un’enorme opportunità economica per host e futuri host su Airbnb, e sono

anche un’occasione per far scoprire ai viaggiatori aree al di fuori delle zone turistiche più

battute.” – ha dichiarato Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia – “Airbnb è

orgogliosa di portare il suo contributo al ritorno delle più importanti manifestazioni a

Milano”.

Airbnb può quindi essere un valido aiuto per l’emancipazione economica, con la possibilità di intraprendere percorsi verso l’imprenditorialità per i residenti di Monza e Milano e aiutando così le famiglie a fronteggiare le spese crescenti mettendo a disposizione le loro case. Secondo un sondaggio condotto nella community locale di host Airbnb, il 41% di questi ha dichiarato che i soldi guadagnati sulla piattaforma hanno permesso loro di far quadrare i conti e arrivare a fine mese.

AIRBNB

Airbnb è stata fondata nel 2007, quando due host decisero di accogliere per la prima volta tre ospiti nella loro casa di San Francisco. Da allora, questa community è cresciuta e oggi conta oltre 4 milioni di host, che a loro volta hanno ospitato più di 1,5 miliardi di persone in quasi tutti i paesi del mondo. Ogni giorno, gli host offrono spazi unici ed Esperienze, che consentono agli ospiti di interagire con le comunità locali in un modo più genuino.

