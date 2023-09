(mi-lorenteggio.com) Cesate, 2 settembre 2023 – Questa notte, intorno alle ore 1.00, in via Mincio 92, è divampato, per cause in fase di accertamento, un incendio in un azienda. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, I Carabinieri della Compagnia di Rho, due ambulanze e un’automedica. Un uomo di 50 anni è stato soccorso e trasportato in codice giallo in ospedale al Niguarda di Milano.

Redazione