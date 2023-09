SCUOLA: SI RIPARTE CON AUMENTI ANCHE PER ZAINI, DIARI E GREMBIULI, ‘IL GIGANTE’ RESTITUISCE IL 50% DEGLI ACQUISTI IN ‘BUONI SPESA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2023 – Con l’inizio di settembre milanesi e lombardi si preparano al ritorno a scuola. Una situazione che, come per altri temi della nostra quotidianità, deve fare i conti – complice l’impennata dei costi delle materie prime, dell’energia e dei carburanti – con un aumento di quanto serve per il primo suono della campanella. Differenti associazioni di consumatori, nei giorni scorsi, hanno quantificato in un range tra il 6% e il 10% l’incremento della spesa per il ‘corredo scolastico’ rispetto al 2022. Un dato sostanzialmente in linea con l’Osservatorio del gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’ (una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) secondo cui la cifra si attesterebbe intorno al 7%.“Per fronteggiare questa situazione, che ancora una volta penalizza le famiglie – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’ – abbiamo lanciato un’iniziativa che, attraverso la sottoscrizione gratuita della nostra ‘blucard’, prevede, fino al 17 settembre, sull’acquisto di zaini, astucci, bustine, diari e grembiuli, la restituzione del 50% della spesa in buoni da utilizzare su oltre 1.500 articoli presenti sui nostri scaffali”. Il buono generato sarà spendibile anche su tutto il materiale scolastico necessario all’inizio delle lezioni (penne, matite, quaderni, colle, pennarelli) permettendo alle famiglie di beneficiare di un ulteriore risparmio. “Un segnale d’attenzione, che vuole essere anche un piccolo sostegno concreto a un ‘caro-vita’ sempre più galoppante”.

Redazione