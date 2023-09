BRONZO PER BALESTRAZZI. 13 AZZURRI ACCEDONO ALLA FASE FINALE DELLA COPPA EUROPA SPEED DI CASALECCHIO DI RENO

Arrivano le prime emozioni azzurre dalla tappa di Coppa Europa Speed a Casalecchio di Reno.

Daniele Balestrazzi conquista la medaglia di bronzo in una competizione che vede accedere alla fase finale ben 13 casacche azzurre.

In qualifica, nella categoria maschile, conquistano l’accesso agli ottavi di finale Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito), Daniele Balestrazzi, Adriano Egidi, Andrea Bortolotto, Alessandro Cingari e Luca Robbiati.

Rontini e Bortolotto si trovano a scontrarsi, così come Balestrazzi e Cingari, ed hanno la meglio Rontini e Balestrazzi. Robbiati prevale sull’avversario austriaco, mentre Egidi viene superato dallo sfidante francese.

Ai quarti Rontini cade, mentre Balestrazzi e Robbiati hanno la meglio sugli avversari riuscendo così a conquistare entrambi il posto in semifinale.

Si trovano così a sfidare i due sprinter ucraini Tkach e Pavlenko che li superano e vanno ad affrontarsi in una finale tutta gialloazzurra conquistando rispettivamente oro e argento.

Ai nostri resta la finale per il terzo posto, dove Daniele Balestrazzi col suo 5.48” ha la meglio sul comunque notevole 5.53” di Robbiati e conquista la medaglia di bronzo.

Nel comparto femminile sono Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Beatrice Colli (Fiamme Oro), Sofia Bellesini, Agnese Fiorio, Alice Strocchi, Sara Arcozzi ed Erica Piscopo a conquistare gli ottavi di finale.

Randi, Colli, Bellesini e Strocchi superano le avversarie accedendo ai quarti, dove Colli e Randi si trovano ad affrontarsi e Giulia cade, lasciando procedere la compagna Beatrice. La Strocchi viene superata da Natalia Kalucka e la Bellesini cade nella run contro l’altra polacca Aleksandra Kalucka.

In semifinale accede quindi solo Beatrice Colli, che affronta Natalia Kalucka e deve cederle il passo. Nella finalina contro la francese Capucine Viglione realizza un ottimo 7.02” che però non le consente di superare il 6.93” della francese, e resta purtroppo fuori dal podio.

Nella finale tutta polacca fra le sorelle Kalucka conquista l’oro Aleksandra, argento a Natalia.

Il titolo europeo di circuito è stato conquistato dalla spagnola Leslie Adriana Romero Perez, mentre le nostre Sofia Bellesini ed Erica Piscopo si sono piazzate al 4° e 6° posto del ranking. Nella categoria maschile trionfa il vincitore dell’oro odierno, Yarolav Tkach, mentre i nostri Marco Rontini e Luca Robbiati si piazzano al 9° e 11° posto in classifica generale.

Per quanto riguarda la seconda tappa di Coppa Europa Lead oggi sarà il giorno di semifinali e finali, che vedranno impegnate 4 atlete e 4 atleti della nostra Nazionale: Ilaria Maria Scolaris (con un eccellente 2° posto in qualifica), Savina Nicelli, Viola Battistella (Fiamme Oro Moena) e Valentina Arnoldi, qualificate col 18°, 19° e 24° posto.

Nella categoria maschile saranno presenti in semifinale Luca Boldrini (con un ottimo terzo piazzamento in qualifica), Riccardo Vicentini, Michele Reusa e Luca Malosti (Centro Sportivo Esercito), col 7°, 16° e 20° posto.

Pronti quindi alle ore 10.00 a tifare per i nostri climber in semifinale, e poi a seguire alle ore 16.30 la finale, con un occhio anche al ranking per i titoli europei di circuito che verranno attribuiti al termine della gara odierna.

É possibile seguire la gara in streaming sul canale YouTube FASI: https://www.youtube.com/@federclimb/