Francesca Michielin: il 10 settembre in concerto a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2023- Dopo il grande successo del suo primo viaggio nei teatri, Francesca Michielin prosegue il suo percorso live con l’estate dei cani sciolti, il nuovo tour estivo prodotto da Vivo Concerti che anticiperà il ritorno della cantautrice e polistrumentista sul palco della nuova edizione di X Factor in veste di conduttrice.

A partire dal mese di luglio Francesca ha attraversato il Paese da nord a sud, portando sui palchi di alcune delle location più suggestive d’Italia, tra litorali e alta quota, i brani di Cani Sciolti – il nuovo progetto discografico pubblicato il 24 febbraio 2023 per Columbia Records/Sony Music Italy, il nuovo singolo estivo Fulmini addosso oltre ai grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

Atteso l’appuntamento milanese, organizzato da Shining Production, e fissato per il 10 di settembre quando Francesca Michielin salirà sul palco del Cortile delle Armi al Castello Sforzesco per Estate al Castello.

I biglietti per il concerto a Milano sono in vendita su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali). Ulteriori informazioni su www.shiningproduction.com

Redazione