(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 settembre 2023 – Intorno alle ore 18.30, in via Civitali 19, un 30enne è stato accoltellato da ignoti. Soccorso dal personale sanitario di un’automedica e di una ambulanza della Croce Bianca, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. In corso le indagini per risalire agli autori.

Redazione