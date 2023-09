Rho. Laboratori nei parchi della città per ragazzi e ragazze dagli 11 anni in su

Sport, tornei e musica con l’Unità mobile dello sport e alcune cooperative

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 5 settembre 2023 – Il Comune di Rho, in collaborazione con l’Unità Mobile dello Sport e con le cooperative Lotta contro l’emarginazione, Comunità Nuova e Intrecci, il mercoledì pomeriggio porta nei parchi della città occasioni di aggregazione, promuovendo tornei, laboratori per sperimentare alcune discipline sportive, e momenti di svago legati alla musica. Obiettivo è incontrare, là dove si ritrovano abitualmente, i ragazzi e le ragazze che frequentano gli spazi verdi, usandoli come luoghi di ritrovo.

Al Parco Europa gli educatori saranno presenti il 6 e il 13 settembre. Al Parco Magenta di Lucernate il 20 e il 27 settembre. Sempre dalle 17 alle 19.

Partecipare ai laboratori non costa nulla: ci si rivolge a ragazze e ragazzi dagli undici anni in su, sfruttando le attrezzature sportive presenti a bordo della unità mobile, per portare lo sport e la socialità nei quartieri. Chi volesse ulteriori informazioni si può rivolgere a velespiegate.rho@gmail.com. L’iniziativa è legata alla educativa di strada del progetto Vele Spiegate, in collaborazione con Progetto A e La Fucina.

“I parchi sono abituali luoghi di ritrovo per i gruppi di ragazzi, intercettarli e proporre loro occasioni per praticare sport aiuta a promuovere le tante attività che sul territorio sono presenti grazie a numerose associazioni – spiega l’assessore ai Giovani, Paolo Bianchi – Siamo noi ad andare incontro ai più giovani, per ascoltarli e lanciare loro proposte dal sapore educativo. Già ad inizio estate gli educatori hanno presidiato i parchi attraverso gli strumenti della musica e del teatro”.

“Lo sport è una palestra di vita, attrarre altri ragazzi è fondamentale per garantire loro occasioni di crescita – precisa l’assessore allo Sport, Alessandra Borghetti – Alcuni ragazzi passano molto tempo sui social o senza svolgere particolari attività: agganciarli è un obiettivo importante. Come la Vetrina dello Sport, prevista sabato 9 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Visconti, anche iniziative come questa aiutano a diffondere messaggi positivi. Sport è impegno ma anche e soprattutto divertimento e socializzazione”.

