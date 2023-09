Rho Soccorso in festa: tre giorni di cene e animazione

All’area di via De Amicis 2, da venerdì 8 a domenica 10 settembre

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 5 settembre 2023 – L’Associazione di pubblica assistenza Rho Soccorso vivrà la propria festa annuale da venerdì 8 settembre a domenica 10 settembre nell’area di via De Amicis 2 alle spalle del municipio. La quindicesima edizione della “Festa di Rho Soccorso” ha come slogan “Aiutaci ad aiutare“: non sarà una occasione per promuovere corsi di formazione dei volontari del soccorso, ma una vera festa che permetterà in ogni caso di raccontare alla città il valore dell’impegno quotidiano di tanti volontari.

La sera del 7 settembre è prevista una cena a porte chiuse soltanto per i soci, la festa inizia venerdì 8 settembre: per tre serate la cucina sarà aperta dalle 19.30 alle 24.00 e nel cortile si potrà ballare grazie a buona musica. Piatto forte del venerdì sera sarà il gnocco fritto, proposto con salumi o formaggi. Sabato torneranno pasta al pesto e pasta al ragù di salsiccia, mentre come secondi sono previsti polenta e spezzatino, grigliata mista di carne, o panino con salamella. Domenica 10 settembre è previsto anche, a partire dalle 11, un aperitivo con un tagliere a base di bruschetta, pizza, affettati. Alla cena di domenica sarà presente anche il Sindaco Andrea Orlandi, per ringraziare i volontari sempre presenti sul territorio a ogni manifestazione pubblica, pronti a garantire soccorsi a tutta la popolazione.

La pubblica assistenza Rho Soccorso è composta quasi integralmente da soci volontari (93% del totale delle persone che operano in associazione). E’ attiva da alcuni decenni in città e vanta una sede anche a Pogliano Milanese. Si occupa di emergenze-urgenze, trasporti sanitari, teleassistenza domiciliare, assistenza socio sanitaria a eventi e manifestazioni sportive e non solo.

