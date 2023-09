(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2023 – Domani, venerdì 8 settembre, alle ore 15, in via Giovanni da Procida 10, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi insieme ai familiari di Mike Bongiorno, parteciperà allo scoprimento di una targa in memoria del celebre presentatore, partigiano antifascista.

V.A.