(Mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2022 – Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare, iniziate il 28 marzo 2023, le Frecce Tricolori sorvoleranno Milano lunedì 11 settembre, per circa 10 minuti – in particolare nella zona intorno a Palazzo Pirelli e a Palazzo Lombardia.

Redazione