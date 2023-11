ALLONTANAMENTO DI UN COMPAGNO VIOLENTO

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 7 novembre 2023 – Sabato 4 novembre la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha notificato a un cinquantatreenne ucraino l’Ordinanza con la quale il GIP gli ha ordinato di allontanarsi dall’abitazione della convivente vietandogli di avvicinarsi alla donna e ai luoghi che frequenta.

La vicenda è venuta alla luce un mese prima, quando la Volante del Commissariato di P.S. era intervenuta su richiesta della vittima, fuggita da casa in piena notte per sottrarsi alla violenza del compagno. La donna aveva spiegato agli agenti che la convivenza con il connazionale, iniziata tre anni prima, era costellata dalle minacce e dalle percosse che l’uomo spesso le riserva, soprattutto la sera, quando torna a casa ubriaco. Da quel momento la donna si è stabilita a casa di conoscenti lasciando così l’appartamento, tra l’altro di sua proprietà, all’ormai ex compagno, che tuttavia ha ancora cercato di convincerla a tornare con lui alternando blandizie a minacce. Ricostruito il quadro e trovate conferme ai racconti della donna, l’ucraino è stato denunciato dal Commissariato di via Foscolo per maltrattamenti e lesioni e per questi reati la Procura della Repubblica ha proposto l’adozione della misura cautelare interdittiva.

L’uomo si è dovuto allontanare immediatamente da casa con il divieto di avvicinare la vittima; in caso contrario rischierà misure più afflittive.

