EICMA, Esposizione internazionale delle due ruote, per la prima volta al via col patrocinio del Comune di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 7 novembre 2023 – È stata inaugurata questa mattina a Rho Fiera “EICMA, l’Olimpiade delle moto”, come afferma il presidente Pietro Meda. L’Esposizione internazionale delle due ruote rappresenta, a livello mondiale, il più importante evento fieristico per l’intero settore delle due ruote e rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell’industria.

I numeri di questa edizione sono sorprendenti: 2.036 i brand presenti, oltre 700 gli espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di quarantacinque Paesi. Più del 30% sono imprese che espongono per la prima volta, otto i padiglioni occupati, due in più rispetto al 2022. E poi decine di migliaia di operatori del settore da 120 differenti nazioni e giornalisti, content creator e professionisti della comunicazione di oltre sessanta diverse nazionalità.

“Questa edizione vede per la prima volta anche il patrocinio del Comune di Rho, che dimostra lo sviluppo dei rapporti con questa importante organizzazione. Ringrazio il presidente di EICMA Pietro Meda e l’amministratore delegato di EICMA e presidente di Confindustria Ancma, Paolo Magri per la disponibilità a valutare insieme collaborazioni – afferma il Sindaco Andrea Orlandi – La nostra città accoglie manifestazioni conosciute in tutto il mondo ed è nostro obiettivo far conoscere le potenzialità del nostro territorio”.

“Essere presente al taglio del nastro di un evento così importante è molto emozionante perché si è consapevoli che in questi giorni il mondo ruota intorno alla nostra città”, commenta l’Assessore Nicola Violante.

L’esposizione si protrarrà fino a domenica 12 novembre.

Informazioni: www.eicma.it