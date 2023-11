La Madonna di Lourdes arriva in Lombardia, ecco dove

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2023 – La statua dell’Immacolata arriverà a Cittadella di Mantova, venerdì 10 novembre, nella chiesa di San Michele Arcangelo, proveniente dalla sezione Triveneta, precisamente da Vicenza, dove i volontari della sottosezione di Mantova si recheranno per riceverla durante la sobria cerimonia del passaggio di consegna.

Sabato 11 arriverà a Milano facendo tappa nella parrocchia che le è dedicata, Santa Maria di Lourdes (via Induno 12), nel cui cortile si trova una riproduzione della grotta di Massabielle. Qui sosterà per l’intera giornata e alle 20.45 è prevista la processione aux flambeaux, guidata da monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Questo rito di pietà mariana sarà in linea con il tema pastorale scelto per il 2024 dal Santuario di Lourdes: «Si venga qui in processione».

Domenica 12 il pellegrinaggio di Maria raggiungerà il Santuario della Madonna dell’Ortica, a pochi passi dalla Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi, in via Giovanni Amadeo. Maria sarà così una presenza ancora più prossima all’Unitalsi, vicina al progetto di solidarietà verso i piccoli ammalati e, soprattutto, in aiuto ai loro genitori. Alle 9 sarà celebrata una Messa, al termine della quale per la sola mattinata la statua resterà esposta, a disposizione dei fedeli per l’adorazione. Per l’intera giornata Casa Frizzi rimarrà aperta al pubblico per un open day, così da poter essere conosciuta ed essere visitata da tutti.

Lunedì 13 novembre, in mattinata, la statua arriverà a Lecco, presso la chiesa di San Giorgio in Acquate, mentre il pomeriggio verrà portata all’Ospedale Manzoni, per essere offerta alla devozione degli ammalati e del personale sanitario.

Martedì 14, per l’intera giornata, sosterà presso la chiesa di San Giovanni a Morbegno. In queste due giornate i momenti di preghiera verranno guidati dai volontari delle sottosezioni di Lecco e Sondrio.

Mercoledì 15, la sottosezione di Como accoglierà in Cattedrale la statua di Maria, organizzando momenti di preghiera comunitaria, alternati a quelli di adorazione personale.

Giovedì 16 e venerdì 17 meta del pellegrinaggio di Maria sarà Sotto il Monte, presso il Santuario San Giovanni XXIII, paese natale di Giovanni XXIII di cui ricorre il 60° anniversario della morte (3 giugno 1963).

Venerdì 17, nel pomeriggio, si potranno rivolgere alla Vergine i degenti, il personale medico e paramedico e i loro familiari dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Sabato 18 la statua giungerà a Caravaggio, dove la Madonna era apparsa il 26 maggio 1432, e nel santuario regionale di Santa Maria del Fonte; alle 16 si celebrerà la Messa, presieduta da monsignor Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, in serata si reciterà il rosario.

Domenica 19 la statua rimarrà nel Santuario per visita e preghiera personale dei fedeli e per la cerimonia del passaggio della Statua dalla Sezione Lombarda a quella Piemontese.

Per maggiori informazioni: Unitalsi Lombarda (via Labus 15, Milano; tel. 02.21117634; segreteria@unitalsilombarda.it).