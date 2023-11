FESTA SANTA CECILIA DEL CORPO MUSICALE DI RHO SABATO 18 NOVEMBRE A RHO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 novembre 2023 – Sabato 18 novembre, grande festa a Rho per il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale in occasione di Santa Cecilia, patrona della Musica.

Una data importante, che coincide con il penultimo appuntamento ufficiale dell’anno dell’associazione più vecchia della Città (nata ad opera di don Giulio Rusconi nel lontano 1901). Un anno in cui il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale diretto dal Maestro Simone Clementi ha riproposto la propria attività in diverse occasioni civili e religiose della Città; nel concerto effettuato a Rho con L’accademia Danza&Danza di Pregnana Milanese con la direzione artistica di Rossana Palmitessa e persino a Como all’Aeroclub della città lariana in occasione della gara internazionale degli idrovolanti del ‘Giro Aereo dei 6 Laghi’. Sabato, il complesso musicale, in Chiesa Prepositurale di San Vittore, accompagnerà la Santa Messa delle ore 16.30; al termine della funzione, alle 17.30 terrà ‘Musica in piazza’. La giornata sarà l’occasione per ricordare tutti i musicanti che nel corso di questi 122 anni di storia hanno fatto parte del complesso bandistico e ringraziare tutti coloro che con grande impegno danno continuità a quest’associazione. Dopo questo evento; il Corpo Musicale sarà atteso al Concerto ‘Aspettando il Natale’ sabato 9 dicembre alle ore 21 sempre in Chiesa San Vittore, con la collaborazione straordinaria degli Allievi di Canto moderno dell’Istituto Musicale diretti da Paola Candeo.

