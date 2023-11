Appuntamento a Pavia: domenica 19 Novembre torna il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose

Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita Alle Cose

19 Novembre 2023

Dalle 10 alle 18

Allea di viale Matteotti, Pavia

Per info: Associazione Culturale l’Arca di Noé, 347 7264448

In caso di maltempo, la manifestazione verrà annullata

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 14 Novembre 2023 – Non sprecare, non buttare. Riciclare, riparare: questi i 4 dettami del Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose che domenica 19 Novembre darà nuovamente appuntamento all’ Allea di viale Matteotti.

Un appuntamento mensile che vede oltre un centinaio di bancarelle animare la via del centro di Pavia. Un evento di successo che si rinnova ogni volta a testimoniare come sostenibilità ed economia circolare siano ormai parte della quotidianità di molti. Non sprecare come modo per ridurre le spese superflue; favorire una nuova crescita economica basata sulla limitazione dei consumi superflui per sostituirli con altri più́ utili e convenienti per i singoli cittadini e per la collettività̀, per le imprese e per le famiglie; consegnare alle nuove generazioni un mondo più pulito.

Domenica 19 Novembre gli organizzatori hanno inoltre previsto la presenza delle riparatrici e dei riparatori volontari del Repair Café che faranno conoscere le tecniche per aggiustare e rimettere in sesto gli oggetti temporaneamente fuori uso.

A partire dalle 10 e fino alle 18 l’Allea di viale Matteotti si popolerà di bancarelle e di scambi: occasioni vintage per tutti i gusti e per tutte le esigenze, che siano oggetti o libri, abiti, calzature, accessori per la casa. Tutto ciò di cui le persone non hanno più bisogno ma che possono riacquistare spazi, scopo e valore in una nuova casa. Le buone pratiche della cultura del riuso per salvaguardare l’ambiente e pensare a come si può riutilizzare un prodotto invece che buttarlo via.

Patrocinato dal Comune di Pavia, il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose è organizzato dall’associazione Arca di Noè che, con il mercatino delle pulci, persegue finalità di cultura ambientale, attraverso un riciclo attivo di oggetti usati ma anche di socializzazione tra le persone, consentendo la partecipazione a rotazione, previa prenotazione, dei cittadini partecipanti.