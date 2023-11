“Monza per le donne”, ecco le iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

(mi-lorenteggio.com) Monza, 14 novembre 2023 – E’ in programma anche quest’anno “Monza per le donne”, il calendario di iniziative organizzate in occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L’Assessore alle Pari Opportunità Andreina Fumagalli, che coordina il Network delle 33 Associazioni territoriali impegnate su questi temi, approfondisce la riflessione sul grande interrogativo del “come fare a fermare le violenze”. “E’ indispensabile cominciare dalle fondamenta – spiega l’Assessore Fumagalli – educando anzitutto al rispetto delle differenze. Serve lavorare su più fronti: su quello economico per annullare la disparità di genere; sul sostegno dei centri antiviolenza; su quello della sicurezza dei luoghi e sulla formazione delle forze dell’ordine”.

La collaborazione con la Questura. Alla presentazione del calendario “Monza per le donne” ha partecipato anche il Questore di Monza e della Brianza Marco Odorisio: nasce dalla collaborazione tra Comune e Questura, infatti, l’incontro che si terrà in Villa Reale sabato 18 novembre “Questo non è amore” insieme a Rete Artemide accompagnato dalla mostra “Come eri vestita”; si terrà il giorno successivo, domenica 19 novembre al Parco di Monza “We run for Woman”, la competizione podistica organizzata da Monza Marathon Team.

Il coinvolgimento degli studenti. Un ruolo chiave è dedicato anche al coinvolgimento dei più giovani, in collaborazione con il Teatro Binario 7: il 13 novembre è in programma il reading “Frammenti di Unicità” con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado in piazza Trento e Trieste, davanti alla panchina Frammento installata per volontà del Comune nel 2022; il 24 novembre lo spettacolo teatrale “Amorosi Assassini” è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado monzesi C. Porta e Hensemberger e nelle serate successive lo spettacolo sarà aperto al pubblico.

Gli appuntamenti fino al 2 dicembre. Sono 13 gli appuntamenti in programma fino all’inizio di dicembre: talk show, mostre, convegni, appuntamenti sportivi, conferenze, spettacoli e concerti sono proposti in vari luoghi della città a cura delle Associazioni che compongono il Tavolo delle Pari Opportunità della città e che collaborano da tempo con l’Amministrazione Comunale per tenere desta l’attenzione su questo argomento e sensibilizzare sul tema.

“La riflessione sempre attenta e sensibile da parte delle Associazioni e delle Istituzioni sul contrasto alla violenza di genere è la conferma di un impegno costante da parte della nostra città, non certo limitato alla ricorrenza del 25 novembre, che consolida l’intensità del contributo divulgativo ed educativo di Monza su questi temi”, ha detto il Sindaco Paolo Pilotto.

Programma:

13 novembre, dalle 10.15 – Piazza Trento e Trieste – Panchina Rossa “Frammento”

Reading “Frammenti di unicità”



Lettura di testi e poesie a cura dell’attrice Valeria Perdonò. Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di primo grado dei quartieri limitrofi il centro storico. Modera Federica Fenaroli.

In collaborazione con Teatro Binario 7.

17 novembre, ore 21 – Teatro Manzoni

Donna, violenza e criminalità organizzata – La musica contro l’omertà

Talk show spettacolo. Intervengono Alessandra Cerreti – Sostituto procuratore della DDA di Milano, Barbara Chichiarelli – attrice, Cosima Buccoliero – Direttrice Casa Circondariale di Monza e Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano, Anna Vagli – criminologa. Intermezzi musicali con Antonio Tubiolo, Gianluca Malavoglia, Giacomo Eva, Greta Martinelli e Mauro Casari. Conduce Monica Gasparini.

Ingresso libero. A cura di Fidapa BPW Italy – Sezione di Monza e Brianza. Info: fidapamb.eventi@gmail.com

Dal 18 novembre al 2 dicembre, lun/sab 9.30 – 18 – Biblioteca S.Gerardo

Dal 15 al 28 gennaio, lun/dom 9 – 18 – Centro Civico Libertà – Liberthub

Mostra fotografica interculturale “Colori-amo”

In esposizione i lavori realizzati da donne italiane e immigrate nel laboratorio di tecnica fotografica.

Ingresso libero. A cura di Spazio colore – Caritas Decanale Monza. Info: famiglieinsieme@caritasamonza.org

18 novembre, ore 17 – Spazio Manzoni 16

Visita inattesa – tra istituzione e intimità

Mostra di disegni sulla cura della donna in ambito psichiatrico. Con Antonetta Carrabs, scrittrice e poetessa, Giampaolo Nuvolati prorettore Università Milano Bicocca, Milena Provenzi, medico psichiatra IRCCS San Gerardo Monza.

Ingresso libero. A cura di La Casa della Poesia.

18 novembre, ore 18 – Sala da Ballo – Villa Reale di Monza

Questo non è amore 2023 – Un uomo può uccidere un fiore…ma non può contenere la primavera (M. Gandhi)

Tavola rotonda sul contrasto alla violenza di genere. Modera Jessica Signorile.

Ingresso su invito. In collaborazione con Questura di Monza e Rete Artemide.

18 e 19 novembre – Sala degli Specchi – Villa Reale di Monza

Sala degli Specchi – “Com’eri vestita?” – mostra itinerante

Sale adiacenti – “Tanto a me non capita…” – mostra fotografica di denuncia della violenza psicologica

In collaborazione con Questura di Monza e Rete Artemide.

19 novembre (orario da definire) l’attrice Rossella Raimondi sarà presente per un’interpretazione teatrale della mostra “Com’eri vestita?”

19 novembre, ore 9.30 – Parco di Monza – ingresso Porta Monza

We run for women – corriamo con la polizia di stato per fermare i femminicidi



Seconda edizione della gara podistica competitiva da 10 Km e 3 Km. Promossa dalla Questura di Monza, in collaborazione con Monza Marathon Team A.S.D. Info: info@monzamarathonteam.it – www.monzamarathonteam.it

19 novembre, dalle 10 alle 13 – Palestra Centro Sportivo N.E.I.

Un canestro a favore delle donne: “stoppata” alla violenza

Partita di basket con raccolta fondi destinati al CADOM. Partecipazione riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti di Monza e Brianza. A cura del Comitato Pari Opportunità – Ordine dei Dottori Commercialisti MB.

21 novembre, ore 18 – Sala Maddalena

Donne, il prezzo della guerra

Conferenza sul binomio “Donne e Guerra” e sull’impatto delle guerre sulle donne, in particolare nel conflitto in Ucraina. Ingresso libero. A cura di Fidapa BPW Italy – Sezione Modoetia Corona Ferrea.

23 novembre, ore 20.30 – Centro Civico Centro – San Gerardo

Rosso come amore. Rosso come violenza

Una mascolinità nuova che supera stereotipi e discriminazioni

Incontro pubblico e dibattito sulla ridefinizione del concetto di mascolinità oggi. Relatrice Cristina Maurelli – Giuditta Rossi di Bold Stories con la partecipazione di Ermanno Porro di Maschile Plurale.

Ingresso libero. A cura di Fondazione Monza Insieme.



24 novembre, ore 11 – Binario 7 – Sala Chaplin

Amorosi assassini

Spettacolo teatrale di e con l’attrice Valeria Perdonò, rivolto alle scuole superiori Porta ed Hensemberger.

Ingresso libero riservato agli studenti. In collaborazione con Teatro Binario 7.

24 novembre, ore 14.30 – Cinema Capitol

Educare contro la violenza. Crescere uomini e donne disertori del patriarcato…a partire dalla vita quotidiana Presentazione del libro “Mio figlio è femminista”.

Ingresso libero. A cura di Coordinamento DONNE CGIL – CISL – UIL e SpiCgil – FnpCisl – Uilp.

24 novembre, dalle 19.30 – S. Albino Cafè (via Mameli,14)

Woman, no cry

Presentazione delle associazioni del territorio, aperitivo su prenotazione (3761781067) e intrattenimenti musicali.

Evento organizzato dalla Consulta S. Albino all’interno del Patti di Cittadinanza.

25 novembre, tutto il giorno – Portici Arengario e Piazza Roma

Intrecci di Resistenza

Esposizione di teli di ordito (arazzi) e teli di trama (raccolta di riflessioni e pensieri sulla condizione della donna) realizzati da attiviste e volontari.

Accesso libero. A cura di Arci Scuotivento APS, C.I.S.D.A, A.N.P.I MB, CGIL MB.

25 novembre, ore 21- Binario 7 – Sala Picasso

Densa notte

Spettacolo teatrale della Rassegna “Luci sul palcoscenico”.

Ingresso libero. In collaborazione con Associazione Culturale Teatrando. Info e prenotazioni: info@teatrando.net

26 novembre, ore 18 – Binario 7 – Sala Picasso

Donne e manicomi dall’inizio del XX secolo alla legge Basaglia

Un excursus sulla storia del Manicomio da Lombroso a Basaglia. Incontro coordinato da Elisabetta Bodini, scrittrice e filantropa.

Ingresso libero. A cura di Fidapa BPW Italy – Sezione Modoetia Corona Ferrea.

29 novembre, ore 19.30 – Sporting Club di Monza

Concerto benefico

Concerto della giovane e talentuosa pianista monzese Martina Giordani. Seguirà un momento conviviale.

Ingresso con donazione, prenotazione a eventi.sorptimistmonza@gmail.com. A cura di Soroptimist International Club di Monza.

30 novembre e 2 dicembre, ore 21 Monologhi

2 dicembre, ore 10 – 13 e 3 dicembre, ore 10.30 – 12.30 Laboratori Residence Cascina Cantalupo

Uscire da sè – laboratori teatrali

Due monologhi teatrali “Finalmente sola” e “Romanzo di un’anamnesi” e due laboratori di narrazione aperti alla cittadinanza.

Ingresso libero. Info e prenotazioni: info@associazionearcodonna.org. A cura di Associazione ArcoDonna

2 dicembre, ore 16 – Centro Civico Cederna

La violenza può essere tollerata come fattore culturale?

Conferenza con la testimonianza di un magistrato del Forum e con la partecipazione di una giornalista del Centro islamico.

Ingresso libero. A cura di Forum delle Famiglie – Centro Islamico di Monza – Cadom.