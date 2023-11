(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2023 – Domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 13.00, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno firmeranno il Protocollo d’intesa fra il Ministero e la Fondazione Banco Alimentare Onlus “Educazione al valore del cibo per una cultura del recupero alimentare, nelle Istituzioni scolastiche”, presso la Fondazione Vasilij Grossman in via Inganni 12 a Milano.

