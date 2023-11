Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia polo tematico di scienza per Bookcity Milano 2023

Milano 15 novembre 2023.– Dal 15 al 19 novembre, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia partecipa alla dodicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e l’Associazione BookCity Milano costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto ed Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e da AIE.



Per quattro giorni, negli spazi del Museo si alterneranno presentazioni e dialoghi con alcuni dei protagonisti della scena letteraria italiana, per affrontare da diversi punti di vista il tema della dodicesima edizione della manifestazione dedicata al libro e alla lettura: il tempo del sogno.



Il “Sogno” attraversa l’intera storia dell’umanità, toccando ogni singolo individuo, protagonista o spettatore, testimone diretto o indiretto di importanti episodi o cruciali percorsi storico-culturali. È questa la chiave del “Sogno” con cui il Museo promuove i suoi incontri . Dal sogno del progresso scientifico e della medicina, a partire dal primo ’700, al sogno della conquista di nuove mete esotiche, come quella dell’Artico; dal sogno di una scienza “donna”, che oggi vede la luce anche grazie alla diffusione delle materie STEM, al sogno di muoversi e respirare sott’acqua, così come volare; dal sogno di una società più giusta ed empatica, professata con la forza e il coraggio delle scelte, al sogno della libertà di espressione, che scorre lungo i fili della radio. Al Museo la manifestazione prende avvio giovedì 16 novembre alle ore 19 con l’evento Sognando il futuro. Scienza e tecnologia ci aiutano a immaginare il futuro che vogliamo costruire.

Di tutti i sogni quello che riguarda il futuro è forse allo stesso tempo il più bello e il più inquietante, ma ha una caratteristica unica: sognare il futuro, significa cominciare a costruirlo, perché il nostro futuro dipende anche da come noi oggi, tutti insieme come società, desideriamo che sia. Per questo dobbiamo avere chiare le sfide e le opportunità più importanti. Fra queste quelle che riguardano la nostra salute, il come dovremmo prendercene cura in un clima che cambia, ma anche cosa potrà offrirci la tecnologia, ad esempio, dal punto di vista di nuovi materiali, e come tutto questo potrebbe chissà, condurci sempre più verso luoghi fuori dal nostro pianeta. Ne parleranno Nicola Montano, Medico, Professore di Medicina Interna Università degli Studi di Milano, Direttore Struttura Complessa di Medicina Interna – Immunologia e Allergologia al Policlinico di Milano, si occupa di cardioneuroscienze, appropriatezza clinica e impatto ambientale, Maria Rescigno, Professoressa di Patologia Generale e Pro-Rettrice alla Ricerca di Humanitas University, Capo del laboratorio di Immunologia delle mucose e Microbiota dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, ci parlerà di come lo studio e la ricerca sul macrobiota possono cambiare il modo di pensare alla medicina nel futuro, Francesco Stellacci , Professore di Scienza e Ingegneria dei Materiali all’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne in Svizzera, precedentemente al MIT di Boston, insignito di molti premi internazionali, ci parlerà di come l’ingegneria dei materiali possa aiutarci a immaginare un futuro più sostenibile, Roberto Vittori, Astronauta, pilota collaudatore e generale dell’Aeronautica, è stato primo astronauta europeo a comando della Sojuz e addetto spaziale per l’Italia a Washington.

A condurre la serata Barbara Gallavotti, giornalista scientifica, scrittrice e autrice RAI.

Introducono Paola Dubini, Comitato direttivo di Bookcity Milano e Vicepresidente Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, e Fiorenzo Marco Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia.

La serata sarà animata dall’accompagnamento musicale a cura di Modern Physics.

Un evento promosso da BookCity Milano e Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, in collaborazione con Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Humanitas University, Università degli Studi di Milano e Policlinico di Milano.



Ingresso con prenotazione obbligatoria su >

https://sognando-il-futuro-bookcity-milano-2023.eventbrite.itINCONTRI PROPOSTI DAL MUSEO

I seguenti incontri, proposti dal Museo, saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti e si svolgeranno in Sala Conte Biancamano con ingresso da Via Olona 6/bis o in Sala Cenacolo con ingresso da Via San Vittore 21.



VENERDÌ 17 NOVEMBRE

Ore 16.30, Sala Biancamano, ingresso Via Olona 6/bis

Naturalisti, medici, medicina e consulti nell’Italia del primo ’700

Con Manuela Sanna, Dario Generali, Francesco Luzzini, Benedino Gemelli, Stefano Spataro

A partire dal Seicento molti medici e naturalisti sposarono con convinzione i principi della nuova scienza. Per le scienze naturali e per l’anatomia, i nuovi metodi portarono a risultati significativi e a definire con chiarezza nuovi ed efficaci statuti epistemologici. In altri contesti, come, per esempio, per la medicina pratica, il nuovo approccio scientifico non mostrò progressi apprezzabili rispetto alle terapie e alle farmacopee tradizionali, con le quali anche i medici moderni dovettero continuare a confrontarsi.

Se ne parla nel libro: Scritti editi ne «La Galleria di Minerva», a cura di Stefano Spataro, edito da Olschki, 2023.

I consulti di Ludovico Pacino Viti (1662-1732) e di altri medici del suo tempo, a cura di Benedino Gemelli, Angeli editore, 2022.



Ore 18.30, Sala Biancamano, ingresso Via Olona 6/bis

La Tenda rossa di Umberto Nobile: la sua storia e il suo restauro

Con Marco Iezzi, Stefano Twardzik, Leonardo Gariboldi, Andrea Moroni

Concluso il restauro della Tenda rossa, che offrì riparo a Umberto Nobile e ai superstiti della spedizione artica del 1928, il Museo presenta, con Edizioni Ca’ Foscari, un volume che restituisce la complessità dell’intervento e la storia di questa icona. Fin dal suo rientro in Italia, la Tenda rossa assunse infatti un valore altamente simbolico, che i diversi saggi contestualizzano storicamente. Dal 1952 la Tenda rossa è conservata al Museo, in deposito dalle Civiche Raccolte Storiche | Museo del Risorgimento del Comune di Milano, ed è oggi nuovamente accessibile al pubblico nelle Collezioni di Studio. La pubblicazione è liberamente accessibile in formato Open Access:

HTTP://DOI.ORG/10.30687/978-88-6969-750-0

Al termine della presentazione, il curatore Trasporti Marco Iezzi accompagnerà il pubblico nelle Collezioni di studio del Museo, in una speciale visita guidata alla Tenda rossa.

Se ne parla nel libro: Dall’Artico a Milano. Il restauro della Tenda rossa al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, a cura di Marco Iezzi e Giovanni Pietrangeli, con saggi di Stefano Morosini e Stefano Twardzik, Leonardo Gariboldi, Patrizia Pampana, Andrea Moroni, Francesca Tramma, Samuel Antichi, Cinzia Oliva, edito da Edizioni Ca’ Foscari, 2023.



SABATO 18 NOVEMBRE

Ore 15, Sala Biancamano, ingresso Via Olona 6/bis

Due donne, due scienziate, un universo

Con Amalia Ercoli Finzi, Elvina Finzi, Marta Meli

Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in Italia in ingegneria aeronautica, ha fatto della scienza e dell’empowerment femminile un affare di famiglia: anche la figlia Elvina Finzi è ingegnera e ha conseguito un dottorato. Insieme promuovono le materie STEM e la loro diffusione tra ragazzi e ragazze. Insieme hanno scritto anche il loro ultimo libro, Sei un universo: perché oggi stiamo assistendo alla conquista dello spazio e della tecnologia da parte delle ragazze. E per affermarsi in questi settori, come ci raccontano le autrici, servono Stima di sé, Preparazione, Ambizione, capacità di Collaborare, tre Elementi essenziali e un vivo Spirito d’iniziativa.

Se ne parla nel libro: Sei un universo,di Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, edito daMondadori, 2023.



Ore 16.30, Sala Biancamano, ingresso Via Olona 6/bis

L’uomo subacqueo dagli Antichi a Leonardo da Vinci

Con Claudio Giorgione, Rossella Paternò

Respirare, lavorare e muoversi sott’acqua, così come volare, è sempre stato un sogno dell’uomo. Che fosse per scopi militari o civili, nel XV secolo questo tema viene affrontato a livello europeo da un numero altissimo di umanisti e ingegneri, così come testimoniano i bellissimi disegni contenuti nei manoscritti, alcuni dei quali pressoché inediti, conservati nelle Biblioteche d’Europa. Anche Leonardo da Vinci è affascinato da questo tema, dedicandovi alcuni studi e disegni. Grazie a una lunga e complessa ricerca, allo studio filologico delle fonti e a illuminanti confronti, il volume ricostruisce il catalogo illustrato dei disegni dedicati al lavoro subacqueo nei manoscritti del Quattrocento.

Se ne parla nel libro: L’uomo subacqueo nei manoscritti del Quattrocento di Rossella Paternò e Faustolo Rambelli, edito da La Mandragora, 2022.



Ore 18, Sala Biancamano, ingresso Via Olona 6/bis

Guido Ucelli di Nemi e Carla Tosi, una vita dalla parte giusta

Con Fiorenzo Marco Galli, Pia Majno Ucelli, Giovanna Majno, Sergio Harari, Ugo Savoia

È il racconto della vita di Guido Ucelli di Nemi, grande imprenditore visionario che ha legato il suo nome al recupero delle navi di Caligola e alla fondazione del Museo della Scienza e della Tecnologia (allora Tecnica), e di sua moglie Carla Tosi, figlia di Franco Tosi, industriale metalmeccanico legnanese, che dopo il 1938, ma soprattutto dopo il 1943 sfidarono i repubblichini e le SS per aiutare gli amici ebrei a nascondersi, a cambiare nome o a fuggire all’estero. E ne pagarono pesantemente le conseguenze: arrestati dai tedeschi, finirono a San Vittore come prigionieri politici e minacciati di fucilazione. Per Carla Tosi, inoltre, il comando delle SS decise la deportazione in un campo di concentramento tedesco. La famiglia riuscì a liberarla poco prima che passasse il confine. Questa è anche la storia dei Chiostri della Maddalena in via Cappuccio 7, un ex convento che ha visto passare secoli di vita milanese. Tutti degni di essere raccontati.

Se ne parla nel libro: Dalla parte giusta di Ugo Savoia, edito da Neri Pozza, 2023.



Ore 19, Sala Cenacolo, ingresso Via San Vittore 21

THE RADIO DREAMERS. Storie e personaggi straordinari della radio

Con Paolo Lunghi, Claudio Micalizio, Alex Peroni, Ringo, Nick The Nightfly, Marco Mazzoli (in collegamento), Mauro Coruzzi (Platinette), Mario Semprini, Rino Borra, Guido Monti, Massimo Lualdi, Marco Ferradini, Maurizio Bossi, Alberto Hazan, Lilli Guacci, Gianni Assirelli

I Vip dell’FM raccontano l’epopea delle “radio libere” italiane. Un omaggio al mondo della radio e a quella stagione, meravigliosa e decisamente rocambolesca, che a partire dagli anni ’70 ha portato in tutto il mondo all’inarrestabile exploit delle emittenti commerciali come fenomeno di costume prima ancora che imprenditoriale. “The Radio Dreamers, Transistor e Via Etere – Storie e personaggi straordinari della radio” sono libri che fanno parte di un progetto dinamico e in continua evoluzione, che nei prossimi mesi promuoverà iniziative ed eventi volti ad accompagnare il grande pubblico a celebrare i primi 50 anni delle radio private italiane. Durate la presentazione si affronteranno questi temi, dalla nascita della radio libera ad oggi.

A seguire, visita guidata all’esposizione Emittenti Radiofoniche.

Se ne parla nel libro: THE RADIO DREAMERS Storie e personaggi straordinari della radio di Paolo Lunghi, Mavi editore, 2022.Programma completo degli incontri di BookCity al Museo al link:

https://www.museoscienza.org/it/offerta/bookcitymilano