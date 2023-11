Rozzano. Bookcity 2023, torna la festa del libro in Biblioteca

Bookcity 2023, torna la festa del libro in Biblioteca

Dal 17 al 19 novembre in Cascina Grande si svolge l’undicesima edizione di Bookcity Rozzano, il festival del libro e della lettura organizzato dalla Biblioteca. Tra gli appuntamenti da non perdere l’incontro con l’autrice di best seller internazionali Simonetta Agnello Hornby.

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 15 novembre 2023 – Una tradizione sempre molto attesa quella di Bookcity Rozzano, la rassegna che da undici anni porta nella biblioteca di Cascina Grande tanti eventi dedicati alla lettura. Quest’anno il festival si apre il 17 novembre alle ore 18 con un reading in musica in cui il cantautore milanese Fabrizio Coppola porta in scena i brani del suo nuovo disco, Heartland.

Tra gli appuntamenti da non perdere l’incontro con la scrittrice di grande successo Simonetta Agnello Hornby che sabato 18 novembre alle ore 10 presenta il suo ultimo romanzo “Era un bravo ragazzo”. Il libro dell’autrice nata in Sicilia e vissuta per molto tempo a Londra, è una storia sul potere feroce della famiglia e sul desiderio struggente di tornare alla terra in cui sono radicate identità e speranza.

Sempre sabato, alle ore 11.30 sarà inaugurata la mostra “La lettura immaginata”. In esposizione le fotografie realizzate da Giuseppe Bartorilla dedicate alla lettura e alla letteratura per bambini e ragazzi.

Altro evento d’eccezione è l’incontro con la giovane scrittrice Silvia Montemurro. Sabato 18 alle ore 16.30 l’autrice sarà in biblioteca per presentare “La piccinina”, la straordinaria storia vera delle sarte bambine che nel 1902 si allearono per far valere i propri diritti.

La rassegna prosegue alle ore 18 con la lettura di poesie tratte dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters a cura della Compagnia dei lettori.

In calendario anche gli appuntamenti con altre due brave autrici. Domenica 19 novembre alle ore 10 Zita Dazzi presenta “Gli anni di luce” mentre alle ore 17 è la volta di Giacinta Cavagna di Gualdrana che parlerà del suo libro “La fabbrica delle tuse”.

“Questa rassegna testimonia l’impegno nel promuovere sempre nuove occasioni culturali. La biblioteca è un bene comune per la nostra città – spiega il sindaco Gianni Ferretti – oltre ad essere un luogo di cultura per bambini e adulti è un punto di aggregazione e di ritrovo indispensabile”.

Anche quest’anno la rassegna è arricchita dalle iniziative della biblioteca dei ragazzi. Sabato 18 alle ore 10.30 si terrà una lettura con rime e filastrocche per bambini da 0 a 3 anni mentre nel pomeriggio, alle ore 15.30, i bambini dai 4 ai 7 anni sono invitati al laboratorio “Facce da pop up!” durante il quale impareranno a costruire figure tridimensionali. Il laboratorio è un modo divertente per prepararsi alla mostra “Sogni di carta. La magia nei libri pop-up” che sarà inaugurata alle ore 17 e rimarrà aperta fino al 10 febbraio 2024.

Domenica 19 la biblioteca ragazzi organizza inoltre una lettura con laboratorio sull’importanza della natura e delle piante. L’iniziativa è adatta a bambini da 8 a 11 anni.

Tutti gli eventi sono su prenotazione e a numero chiuso. Informazioni e prenotazioni sul sito www.cascinagrande.it

Redazione