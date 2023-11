Ceriano – DOTE SCUOLA 2023/2024 – MERITO A.S. 2022/23

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 16 novembre 2023. Il bando ‘Dote Scuola – Merito’ è finalizzato a premiare gli studenti del secondo

ciclo di istruzione e di formazione professionale che si sono distinti negli studi

nel corso dell’anno scolastico 2022/2023.

Possono partecipare gli studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti

in Lombardia, che nell’anno scolastico 2022/2023 abbiano frequentato corsi di Istruzione a gestione ordinaria e che abbiano conseguito uno dei seguenti

risultati finali:

– valutazione media pari o superiore a nove, nelle Classi terze e quarte del Sistema di Istruzione;

– valutazione di cento e lode, all’esame di Stato del Sistema di Istruzione;

– valutazione finale di cento all’esame di diploma professionale del IV anno del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).



La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata

obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo

Bandi OnLine dalle ore 12:00 del 17 ottobre 2023 ed entro le ore 12:00 del 23 novembre 2023.



Per maggiori informazioni:

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/diritto-dovere-istruzione/dote-scuola-2023-2024-merito-s-2022-2023-RLW12023033944

Contatti:



Assistenza tecnica – Bandi Online/Servizio Helpdesk

e-mail: bandi@regione.lombardia.it

numero verde: 800.131.151 (lunedì – sabato escluso festivi ore 8.00 – 20.00)



Informazioni al pubblico – Regione Lombardia/Ufficio Istruzione e diritto allo studio

e-mail: dotescuola@regione.lombardia.it

telefono: 02 6765.0090 (lunedì – giovedì ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 16.30; venerdì ore 9.30 – 12.30)