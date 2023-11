San Siro – I Comitati e i cittadini scendono in campo contro l’arroganza del Sindaco e delle due società per azioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre 2023 – Il Sindaco Sala e la sua Giunta, insieme alle due società FC Internazionale SPA (assistita dall’ avv. Ada Lucia De Cesaris,) e AC Milan SPA (assistita dall’avv, Marta Clara Silvana Spaini e Tommaso Sacconaghi), ricorrono contro il parere della Soprintendenza e della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Lombardia, che loro stessi avevano chiesto.

Poiché il parere “preventivo”, richiesto in anticipo sui tempi previsti dalla legge, non è conforme a quanto desiderato da Sindaco, Elliott/RedBird e Suning, con un ennesimo atto di arroganza, il Sindaco, insieme con i fondi stranieri ricorre al Tar con un ricorso, infondato nel merito e inammissibile.

In questa operazione il Sindaco non ha avuto neanche la sensibilità istituzionale e politica di far assumere la delibera dal Consiglio Comunale, rappresentativo della comunità milanese

I Comitati SiMeazza, ReferendumXSanSiro, PiazzaD’Armi Le Girdiniere, Ass.ne Gruppo Verde Saqn Siro e cittadine e cittadini di San Siro, assistiti dall’avv. Veronica Dini, presenteranno in questi giorni presso il TAR Lombardia un intervento ad opponendum del ricorso presentato dal Comune di Milano.

Sono ormai quattro anni che il sindaco tenta di abbattere San Siro, un bene pubblico, aderendo di fatto alle richieste dei fondi privati stranieri.

Oggi, per l’ennesima volta, cittadine e cittadini milanesi sono costretti a ricorrere nuovamente alla giustizia amministrativa per vedere tutelato il proprio bene pubblico, lo Stadio Meazza, dall’ennesimo atto di arroganza di questo Sindaco. In una sorta di schizofrenia politica e amministrativa, Sala da un lato gioisce per la candidatura di Milano ad ospitare la finale di Champions League del 2026 o del 2027 e dall’altra vuole demolirlo per consentire ai fondi finanziari proprietari di Inter e Milan di costruire al posto del Meazza un mega centro commerciale (ce ne sono già quattro nell’area nord ovest di Milano) e realizzare, su aree pubbliche e sul verde esistente, uno stadio, insignificante e più piccolo, e compiere una grande operazione immobiliare extracalcistica.

È bene ricordare ancora una volta che nel 2025 scatterà comunque il vincolo sul secondo anello per i settanta anni di un’opera pubblica, e sarà solo in quel momento, nel 2025, che il Comune potrà fare le sue obiezioni al mantenimento del vincolo. Vincolo che peraltro non impedisce la ristrutturazione e l’ammodernamento dello Stadio.

I Comitati SiMeazza, ReferendumXSanSiro, PiazzaD’Armi Le Girdiniere cittadine e cittadini ricorrenti si aspettano di vedere riconosciuto ciò che pare ovvio: questo ricorso del Comune contro il parere anticipato dalla Soprintendenza dovrebbe essere dichiarato irricevibile e improcedibile.

Luigi Corbani, Comitato SiMeazza

Gabriele Mariani, Comitato ReferendumXSanSiro