Stazione centrale: scuole milanesi in gara per disegnare “La Stazione che vorrei”

Centrale District, Grandi Stazioni Retail e Mercato Centrale hanno coinvolto alcuni plessi scolastici della zona per dare ai bambini la parola su come vorrebbero la nuova piazza Duca d’Aosta. Nella Giuria del concorso anche l’Archistar Mario Cucinella

I progetti saranno esposti da lunedì 20 novembre a domenica 26 negli spazi di Mercato Centrale

Inaugurazione: lunedì 20 novembre ore 10.30, Spazio Prive di Mercato Centrale (via Giovanni Battista Sammartini, 2) alla presenza dell’assessore comunale allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva

Premiazione: lunedì 27 novembre, ore 17.00, Hotel Excelsior Gallia (piazza Duca d’Aosta, 9)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre – Gara di idee tra alunni delle scuole secondarie di primo grado per dare un nuovo volto alla Stazione centrale e a piazza Duca d’Aosta. Il Comitato Centrale District con Grandi Stazioni Retail e Mercato Centrale, hanno coinvolto alcune scuole del quartiere in un concorso di idee che vede protagonisti bambini delle scuole primaria e secondaria invitati a dare libero spazio alla fantasia e immaginare un nuovo look per la Stazione e la piazza antistante. I progetti arrivati sono in tutto 28: 10 elaborati proposti dalle classi secondarie (ex medie) dell’Istituto comprensivo statale Milano Spiga di via Solferino, 8 dalle primarie e secondarie dell’Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera don Bosco Milano di via Copernico e 10 da SOUx, Scuola di Architettura per bambini.

Obiettivo del progetto: lasciare che sia la fantasia degli adulti di domani a immaginare la città del futuro, con particolare attenzione al verde, all’ecologia, agli spazi di aggregazione e di gioco per i più piccoli, ma anche a una mobilità più sostenibile e sicura. Tutti i lavori sono composti da un disegno in A3 affiancato da una pagina di spiegazione e saranno esposti da lunedì 20 novembre a domenica 26 novembre nello Spazio Prive di Mercato Centrale (via Giovanni Battista Sammartini, 2) oltre che nei 70 totem pubblicitari sparsi in Stazione, dove scorreranno in loop.

La premiazione si terrà lunedì 27 all’Hotel Excelsior Gallia alle ore 17.00. Saranno consegnate due targhe premio: una dalla Giuria popolare e una dalla Giuria tecnica affidata allo studio Mario Cucinella Architects presieduta dall’architetto, designer e accademico di fama internazionale, Mario Cucinella.

La Giuria popolare sarà composta da tutti coloro che, passando in Stazione o da Mercato centrale, vorranno esprimere il loro voto attraverso il qr code che rimanda a una piattaforma di raccolta voti online.

“Il concorso rappresenta una grande opportunità per i bambini e le bambine milanesi di diventare protagonisti nel processo di costruzione della propria città, di dare voce alle proprie idee e di sviluppare la propria creatività”, commenta il presidente di Centrale District, Maurizio Naro.

“Ci siamo affidati alla fantasia dei più piccoli che a volte sono capaci di visioni davvero sorprendenti del futuro – commenta Consuelo Hernandez, vice presidente di Centrale District – E’ un progetto che vuole restituire ai bambini il loro ruolo di cittadini attivi e protagonisti della città”.

Alla premiazione interverranno autorità, cittadini, ragazzi e rappresentanti della giuria.

