Vino Vegan: sul Lago Maggiore prima edizione dell’evento dedicato ai vini vegani

Martedì 21 novembre un convegno con undici protagonisti d’eccezione e a seguire banchi

d’assaggio con oltre trenta cantine rappresentative dell’universo vitivinicolo vegan

(mi-lorenteggio.com) Verbania, 16 novembre 2023. Dopo il grande successo dell’evento primaverile “Vino, Sostantivo Femminile”, andato in scena nel marzo scorso e dedicato al mondo delle imprenditrici della vigna, la delegazione AIS Verbania in collaborazione con AIS Piemonte e InVinoVegan, propone un’assoluta novità nell’elegante cornice del Grand Hotel et des Iles Borromées di Stresa (VB), affacciato sul Lago Maggiore: “Vino Vegan”, in programma martedì 21 novembre, la prima edizione di un evento inedito dedicato ai vini Bio-Vegan.

“Esplorare a 360° il mondo dei vini vegani è per noi una sfida nuova e avvincente – conferma Luca Molino, delegato di AIS Verbania – lo faremo grazie ad un lavoro di squadra con AIS Piemonte, la nostra delegazione locale e InVinoVegan, il primo distributore italiano di vini Bio-Vegan. La giornata del prossimo 21 novembre sarà in grado di attirare l’attenzione tanto di una platea di professionisti, grazie al convegno in programma alle ore 15, quanto di un pubblico di appassionati e/o curiosi wine lovers che desiderino avvicinarsi ad un mondo ancora poco esplorato, quello dei vini vegani /biologici, grazie alle degustazioni in calendario dalle 17 alle 22”.

Protagonisti dell’evento saranno le aziende e i professionisti del settore, che condivideranno con il pubblico le storie, le visioni, i progetti, i percorsi, le difficoltà e il grande impegno per contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile, anche in campo vitivinicolo.

Il convegno “Vegan: la nuova sfida del settore enologico”, in programma dalle 15 alle 17 unirà le voci di importanti protagonisti per costruire un momento di riflessione e condivisione: obiettivi primari esplorare le nuove frontiere del mondo enologico, approfondire i temi sempre più attuali e sensibili del biologico, del vegan, del naturale e delle più recenti filosofie produttive che stanno modificando la fisionomia del settore a

livello internazionale, nella direzione di un approccio più etico al business e di una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Ecco l’agenda del convegno in programma al Grand Hotel et des Iles Borromées di Stresa (la cui partecipazione, diretta agli operatori professionali del settore Horeca e agli appassionati, è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili – registrazione obbligatoria seguendo questo link: https://form.jotform.com/232694449836067).

Luca Molino – Delegato Ais Verbania

Messaggio di benvenuto.

Edgar Meyer – Giornalista e Presidente di Gaia Animali e Ambiente

Tutti i perché del Vegan: salute, animali e ambiente.

Matteo Monchiero – Agronomo libero professionista, docente universitario e Formatore AIS

Le certificazioni: alcune note per orientarsi in un settore in costante evoluzione.

Laura Corà – Managing Director di VEGANOK

La certificazione VEGANOK: il marchio di garanzia etica per i prodotti vegan.

Massimiliano Morengo – Ceo di InVinoVegan

Profittabilità verso sostenibilità: la nuova sfida del settore enologico.

Emilia Marinig – Direttore Marketing di Querciabella

Il contributo della viticoltura plant-based all’enologia di qualità.

Massimiliano Francescutto – Direttore Generale di Mister Bio Wine

La prospettiva di un nuovo Biologico ancora più sostenibile.

Paolo Ghislandi – Titolare de I Carpini

Il Vignaiolo 4.0: olistico, biologico, vegano e sostenibile.

Chef Luca André – Soul Kitchen Torino

Ristorazione vegan e clienti del futuro. Come costruire un format innovativo di

successo. Chef Davide Maffioli – CorsidiCucinaVegan.com Veganizzare il Gusto: da

Ristorante a Cucina Virtuale.

Sonia Giuliodori – Direttore di Funny Vegan

La cucina 100% vegetale per allargare la propria clientela: come, quando e perché.

Paolo Plebani – Ceo di Goodify

Anche il vino può cambiare il mondo in un luogo migliore.

Dalle 17 alle 22 il Grand Hotel et des Iles Borromées di Stresa accoglierà – libero l’accesso con acquisto diretto presso la sede dell’evento di un pass al prezzo di € 30 (€ 20 per i soci AIS in regola con il tesseramento 2023) che darà diritto a degustazioni illimitate di vino (e cibo) vegan – la seconda parte di “Vino Vegan”, una ricca area espositiva offrirà una panoramica sulle migliori produzioni nazionali di vini vegani.

Saranno presenti le seguenti cantine:

Barberani, BioVio, Cantina Fontechiara, Bio Cantina Orsogna, Cantina Tollo, Castello di Tassarolo, Fasoli Gino, Fattoria San Donato, Feudi di Guagnano, Folicello, Fontana Reale, Freddano, Gatti Piero, I Carpini, La Trava, Mannirà Bio, Mister Bio Wine, Padroggi La Piotta, Palazzetta Fanti, Paradiis, Pievalta, Purato, Querciabella, Roccabianca, Santa Tresa, Tenuta Casa Bianca, Tenute Dettori, Terraquilia, Vendrame, Vietti, Villadoria.

Sarà inoltre presente la FunnyVeg Academy, la prima scuola di cucina 100% vegetale, che per l’occasione delizierà i partecipanti con sfiziose e originali preparazioni vegan.