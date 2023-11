Lunedì 20 novembre, ore 9.30-13, Palazzo Pirelli CONVEGNO DEL PD:

Lunedì 20 novembre 2023, dalle 9.30 alle 13, in sala Ghilardotti, al quinto piano di Palazzo Pirelli, in via Fabio Filzi 22, a Milano, si terrà il convegno, organizzato dal Gruppo regionale del Pd, “Tutti a bordo – Il trasporto pubblico locale in Lombardia: quali criticità e quali prospettive?”, che intende fare il punto sul servizio su gomma, ovvero il mezzo più utilizzato dagli utenti per raggiungere scuole, posti di lavoro, uffici pubblici e privati, ma che sta soffrendo per motivi economici e organizzativi.

Il convegno apre un ciclo di quattro iniziative di approfondimento e di proposte per rilanciare l’offerta di servizi a importanti flussi di persone, che si muovono sul territorio lombardo usufruendo del servizio pubblico.

Tanti e interessanti gli interventi sui temi che i consiglieri dem vogliono affrontare, dalle politiche di trasporto che vengono fatte in Lombardia, al rapporto con i cambiamenti climatici, alla nuova legge per il trasporto pubblico regionale, un’occasione per introdurre nuove proposte e correggere errori vistosi dell’attuale impostazione normativa.

Tra gli ospiti chiamati ad affrontare le questioni di un settore in seria difficoltà su più versanti, ci saranno presidenti e amministratori delegati delle aziende di trasporto e delle agenzie del Tpl, l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, e la sua omologa milanese Arianna Censi, ma anche il presidente di Legambiente Lombardia, Damiano Di Simine, il segretario generale della Fit Cisl regionale, Giovanni Abimelech, consiglieri regionali, parlamentari e persino una studentessa pendolare che porterà la sua esperienza (in allegato il programma nel dettaglio).

Il saluto di benvenuto spetterà a Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd. Introduce il consigliere dem Simone Negri. Moderano i focus Sara Monaci, giornalista de Il Sole 24 ore, i consiglieri Pd Gigi Ponti e Pietro Bussolati e il vicepresidente del consiglio regionale Emilio Del Bono.