Albavilla (Co). Precipita lungo il sentiero che porta dall’Alpe del Viceré a Baita Patrizi, deceduto

(mi-lorenteggio.com) ALBAVILLA (CO), 18 novembre 2023 – Intervento stanotte per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. I tecnici sono stati allertati intorno alla mezzanotte e mezza per un uomo precipitato lungo il sentiero che porta dall’Alpe del Viceré a Baita Patrizi. Stava camminando quando è scivolato nel bosco ripido per un centinaio di metri. Immediato l’allarme: la centrale ha attivato l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, il Soccorso alpino, sul posto con un sanitario, e i Vigili del fuoco. L’uomo è stato raggiunto, il medico ha constatato il decesso e dopo l’autorizzazione è stato recuperato prima con la tecnica del contrappeso, fino al sentiero, poi trasportato con la barella portantina fino a Baita Patrizi e da lì all’Alpe del Viceré, infine portato a valle con un mezzo fuoristrada. L’intervento si è concluso all’alba.

Redazione