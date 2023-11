BOOKCITY MILANO 2023 | Gli incontri in evidenza del programma di domenica 19 novembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2023. Si conclude domani, domenica 19 novembre, BookCity Milano 2023, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura giunta ormai alla sua dodicesima edizione, fatta di presentazioni e incontri, letture e dialoghi, appuntamenti musicali ad alta voce che, per una settimana, hanno animato la città.

La riflessione sul Tempo del sogno si concluderà alle 20.00, con una serata al Teatro Franco Parenti intitolata I libri del sogno: Vittorio Lingiardi accompagnerà il pubblico nella biblioteca dei sogni, un labirinto in cui perdersi, accompagnati dalla voce di Federica Fracassi, in un viaggio che spazia dalle venti oche bianche di Penelope agli incubi di Elio Aristide, tra i versi di Ovidio e Cvetaeva, alla scoperta della differenza tra i sogni di Freud e di Jung, passando per il litigio neuroscientifico tra Hobson e Solms, con uno sguardo ai diari onirici di Kafka e Schnitzler, dando spazio alle immagini di Bergman e Lynch. A seguire, come nelle precedenti edizioni, BCM23 si conclude con La festa del Saggiatore – Love Parade, dalle 20.00 in Santeria Toscana 31, insieme ai lettori, agli autori e a chi prende parte al ricco palinsesto di BookCity Milano.

Nel frattempo, la giornata di domenica propone tanti incontri per tutti i tipi di letture: proseguono le letture ad alta voce nei Bar Atlantic, gli esclusivi bar di Esselunga che, a vent’anni dalla loro prima apertura, ospitano il Menù della Poesia: attori professionisti nei panni di eleganti camerieri reciteranno su richiesta le poesie scelte dal pubblico da un vero e proprio menù poetico, per portare la cultura anche in luoghi inaspettati, permettendo al pubblico di assaggiare una poesia, domenica alle 12.00.

Letture ad alta voce anche alla Casa della voce, il nuovo spazio che l’Area Biblioteche del Comune di Milano dedica alle forme di cittadinanza attiva operative in città nell’ambito della lettura, all’ex Fornace di via Gola, in Alzaia Naviglio Pavese 16. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, allo scoccare di ogni ora avrà inizio un ciclo di letture ad alta voce, il cui filo conduttore è la forma epistolare, declinato in due temi principali: Scrittura, Poesia, Arte, Scienza: la creazione, il mestiere e la curiosità è il tema scelto per le lettere della mattinata, da Pasolini a Calvino, da Pessoa a García Lorca, da Alda Merini a Wisława Szymborska; nel pomeriggio verranno lette invece le epistole su I legami del cuore: lettere di grandi artisti, letterati e pensatori a persone amate, amanti, compagne di vita, con testi di Wilde, Kahlo, Majakovskij, Carducci e molti altri ancora. Le letture sono affidate a volontari e professionisti, attori del Menù della Poesia, personaggi del mondo dell’editoria e lettori volontari del Patto di Milano per la lettura – Area Biblioteche del Comune di Milano.

Alle 16.00 nel Salone d’Onore della Triennale si terrà l’incontro Cartaceo #05 – Fare Castelli di Carta: le parole di Valerio Lundini accompagneranno un live painting di Carlo Stanga, guidando il pubblico in un surreale elogio dei progetti più spericolati. L’evento è in collaborazione con Burgo Group.

Alla Fondazione Corriere della Sera, alle 11.30, Antonio Polito e Bruno Vespa saranno protagonisti dell’incontro Il rancore e la speranza. Ritratto di una nazione dal dopoguerra a Giorgia Meloni, in un mondo macchiato di sangue; sempre alla Fondazione Corriere della Sera, come ormai da tradizione, alle 16.00, verrà celebrato il dodicesimo compleanno del supplemento culturale La Lettura, con Auroro Borealo, Piero Dorfles, Chiara Galeazzi, Michela Matteoli, Antonio Amadeus Pinnetti ed Ester Viola, con la partecipazione musicale di Filospada e la conduzione di Alessia Rastelli: La Lettura #Biblioterapia. Entrambi gli incontri sono su prenotazione obbligatoria tramite il sito.

Alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli trovano spazio molti incontri dedicati ai diritti: alle 10.30 Paradossi di genere: donne, carriere e innovazione, con Camilla Gaiaschi e Ilaria Solari, per fare luce sui meccanismi, spesso invisibili, alla base delle disuguaglianze di genere nelle carriere scientifiche e, soprattutto, nelle carriere medico-chirurgiche. Alle 12.30 si parlerà di Il quiet quitting e le condizioni di lavoro delle donne al giorno d’oggi, con Ambra Radaelli, Enza Pippia e Massimo Arcidiacono; alle 14.00 sarà il turno di Giulia Paganelli e Cristina Fogazzi, anche nota come l’estetista cinica, per parlare di Corpi che nessuno vuole. Alle 17.00 si parlerà invece di L’appropriazione culturale, con Jens Balzer e Leonardo Caffo, un tema molto caldo nelle società occidentali negli ultimi anni; l’evento è promosso nell’ambito del programma di sovvenzione alla traduzione Litrix.de del Goethe-Institut. Alle 18.00 le giornaliste Michela Marzano e Annarita Briganti saranno protagoniste dell’incontro Non sono certa di aver detto “sì”, per approfondire i temi del consenso, delle molestie e della libertà.

Per chi desidera addentrarsi nel mondo del libro, il Laboratorio Formentini per l’editoria propone una giornata di incontri dedicati: alle 9.45 un laboratorio di scrittura con passeggiata, per annunciare la collaborazione tra la sede e il Museo Poldi Pezzoli, Laboratorio Aperto. Scrittura al museo, con Giacomo Papi. Segue alle 11.00 una lezione sull’editoria e il lavoro sul testo, Laboratorio Aperto. Editing, con Marco Marino; alle 15.00 sarà il turno di L’energia culturale: libri, biblioteche, librerie, città, con Antonella Agnoli, Paola Dubini e Oliviero Ponte di Pino per riflettere sulla capacità della cultura di creare legami sociali, riqualificazione dei territori, inclusione, cittadinanza, democrazia partecipata; l’evento è a cura della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

BCM23 è anche l’occasione per celebrare diversi anniversari: in occasione dei 140 anni dalla prima edizione in volume di Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, la manifestazione ospita la lettura ad alta voce dell’opera, da parte del cantante, attore, compositore e sceneggiatore Peppe Servillo; la lettura, suddivisa in tre parti, si concluderà domenica 19 novembre, alle 19.00 al Teatro Gerolamo.

A cinquant’anni dalla morte dello scrittore milanese Carlo Emilio Gadda, BookCity Milano ospiterà l’incontro Come lavorava Gadda, la presentazione del libro I viaggi la morte con la curatrice del volume Mariarosa Bricchi e Claudio Vela, al Circolo Filologico Milanese alle 16.00. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare Il Gaddus, la nuova rivista diretta da Mariarosa Bricchi, Paola Italia, Giorgio Pinotti e Claudio Vela, in collaborazione con il Centro Studi Gadda (CSG) dell’Università di Pavia. Nel centesimo anniversario della nascita della celebre soprano Maria Callas, la manifestazione ospiterà anche La vera Maria Callas, incontro con l’autrice Annarita Briganti e Isabella Fava, letture di Alessandra De Luca, alle 16.00 al Teatro Franco Parenti.

Prosegue inoltre la collaborazione con le Città Creative UNESCO per la Letteratura: quest’anno BookCity Milano ospita una delegazione da Angoulême, sede di uno dei più importanti festival di fumetti al mondo; il secondo incontro dedicato si terrà alle 11.00 al Castello Sforzesco, una Lectio Magistralis di Fumetto. Due scuole un’unica lezione, con Jacques De Loustal e Tito Faraci.

Secondo un format già sperimentato durante l’edizione 2022, BCM23 ripropone i Percorsi d’autore, invitando scrittori, giornalisti, esperti e rappresentanti del mondo culturale italiano a curare cicli di incontri mirati a proporre dialoghi a più voci e di lunga durata, per approfondire temi specifici. Già commissario tecnico della nazionale di pallavolo maschile italiana, ex amministratore delegato della Scuola Holden di Torino e politico, Mauro Berruto è il curatore del Percorso d’autore dedicato a Sport e letteratura; introdotto dall’autore e conduttore radiofonico Matteo Caccia, il ciclo prevede dialoghi tra il curatore e Paolo Quaregna, Alberto Galimberti, Davide Grassi, Francesco Rago e Bruno Barba e si terrà all’ARCI Bellezza dalle 10.30.

Il Percorso d’autore dedicato al verde, intitolato Parole sul giardino, affidato alla curatela di Emanuela Rosa-Clot, direttrice del magazine Gardenia, si terrà dalle 15.00 alla Palazzina Appiani presso l’Arena Civica e prevede dialoghi con Pietro Bruni, Laura Cinzia Bassi, Antonio Perazzi, Benedetta Forni e Maria Lodovica Gullino, in collaborazione con la Libreria della Natura.

Giornalista e saggista, Eliana Liotta è la curatrice della seconda edizione del percorso Le parole della cura, per raccontare i valori e i progressi delle scienze della vita a partire da quattro macro concetti chiave: Visione, con Silvia Bencivelli e Giuseppe Remuzzi; Protezione, con Fabrizio Pregliasco, Paola Arosio ed Enzo Spisni; Microbiota, con Maria Rescigno, Silvio Danese e Marco Bianchi; Unicità, con Michela Matteoli e Carlo Selmi. Gli incontri si terranno dalle 16.00 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, nella Sala del Cenacolo. Il percorso è realizzato con il contributo non condizionante di Recordati.

Infine, la giornalista, autrice e conduttrice di programmi culturali per radio e televisione Giovanna Zucconi cura il percorso Io mi racconto: sembra che gli esseri umani non facciano altro che documentare ogni minuzia delle loro esistenze. Cosa accade, invece, quando sono poeti e narratori a dire “io”? A dialogare con la curatrice saranno Solvej Balle, Cristina Battocletti, Matteo B. Bianchi, Daniele Bresciani, Paolo Di Stefano, Nicola Gardini, Giovanna Granato, Vivian Lamarque, Matteo Lancini e Piergiorgio Paterlini. Il ciclo si terrà al Laboratorio Formentini per l’editoria, dalle 16.30.

Proseguono inoltre gli incontri per bambini e ragazzi di La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno, il progetto di promozione della lettura nei quartieri milanesi ideato da BookCity Milano con Fondazione Cariplo: Big Nate. La scuola nell’era di TIkTok: sopravvivere all’ansia da prestazione con autoironia e fiducia in sé stessi con Valentina Brioschi e Federica Solca, alle 10.30 alla Biblioteca Sormani; Liberi di sognare, una mostra interattiva a La Grande Fabbrica delle Parole, dalle 10.30 in poi; Le emozioni sono come i palloncini, con Maria Cappello, Francesca Galafassi e Angela Piroddi, per bambini dai tre anni in su, al Teatro Bruno Munari alle 15.00; e molti altri ancora.

Continuano anche gli incontri nell’Auditorium di Radio Popolare, come quello delle 15.30 con Nando Dalla Chiesa e Alessandro Gilioli sull’educazione alla legalità e ancora, alle 17.00, sui segreti di Mani Pulite, con Gherardo Colombo e Luigi Ferrarella, introdotti da Danco Singer, a partire dal nuovo podcast di Colombo Non aprite i cassetti del potere.

Proseguono e si concludono anche i due palinsesti di BookCity Milano a Cremona e a Lodi: a Cremona si parte alle 10.30 a Palazzo Affaitati, la fauna lombarda, tra caccia e dialetto, miti e arti culinarie, con Riccardo Groppali e Anna Mosconi, a cura di Cremonabooks e Museo di Storia Naturale. Alle 11.30 sempre a Palazzo Affaitati l’ultimo appuntamento del ciclo Cambiare, città. Abitare, abitudini: semiologo e giornalista, Stefano Bartezzaghi dialoga con la ricercatrice e giornalista Sarah Gainsforth, per approfondire il legame tra trasformazioni urbane e risignificazione degli spazi. Infine alle 17.00 al Museo Archeologico San Lorenzo, Fabio Stassi discute di Dante, poesia e dolore con Andrea Cisi, a cura di Museo Archeologico e Porte Aperte Festival. BookCity Milano a Cremona è reso possibile grazie al Comune di Cremona, nell’ambito di Giovani in centro, un progetto promosso e finanziato da Regione Lombardia e Comune di Cremona per l’attuazione della strategia di sviluppo urbano sostenibile, con la collaborazione del Porte Aperte Festival.

A Lodi alle 11.00 alla Biblioteca laudense, Claudio Gallo e Roberto Fioraso raccontano Salgari. Alle 15.30 nella Sala dei Comuni della Provincia, un racconto per immagini e parole di una delle esperienze più sorprendenti del teatro italiano di questi anni con Laura Bevione, Raffaella Ilari, Paola Berselli e Stefano Pasquini; a seguire proiezione del documentario di Alberto Caviglia, Il mondo nuovo. Alle 17.30 nella Sala ex Chiesetta della Provincia, Roberta Schira e Caterina Belloni si interrogheranno sulla possibilità di un romanzo italiano generazionale. Si chiude alle 18.30 nella Sala dei Comuni della Provincia, Roberto Polillo, che ebbe la possibilità di seguire il padre Arrigo, uno dei più grandi protagonisti del jazz, con la sua macchina fotografica, presenta la sua testimonianza con Fabio Francione, Tito Mangialajo, Francesco Bianchi e Massimo Pintori. A seguire concerto con Tito Mangialajo Rantzer Trio.

Per gli amanti del cinema e della radio, alle 17.00 alla Fonderia Napoleonica andrà in scena RadioAmarcord. Federico Fellini in onda, la rappresentazione di quattro radiodrammi scritti da Federico Fellini negli anni ‘40 con Alessandro Castellucci, Eleni Molos, Deborah Morese, Daniele Ornatelli, Roberto Recchia e Dario Sansalone. Musiche di Gianluigi Carlone. Regia di Sergio Ferrentino.

Alle 11.00 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci si terrà l’incontro Adolescenza inquieta: crescita, confini, superamenti. I 25 anni del Premio Edoardo Kihlgren, con Benedetta Tobagi, Ilaria Tuti e la moderazione di Filippo Maria Battaglia, per celebrare i venticinque anni del Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano.

Tornano anche gli incontri di Poetry and the City: alle 10.00 si terrà l’evento Ode agli Alberi, una colazione en plein air con letture poetiche di Vivian Lamarque, Vittorio Lingiardi, Nicola Gardini, Giuseppina Manin, Cristina Battocletti, Emanuela Rosa-Clot e ospiti a sorpresa, tra gli aceri di BAM – Biblioteca degli Alberi di Milano. Emily Brontë: Il mio cuore ama il sorriso prevede invece una riflessione sulla scrittrice inglese e la lettura ad alta voce di alcune delle sue poesie, con Vivian Lamarque, Nicola Gardini e Vittorio Lingiardi; l’evento, introdotto da Giuseppina Manin e Cristina Battocletti, si terrà alla Fondazione Riccardo Catella alle 11.00. Sempre domenica alle 16.30, al Circolo PD Milano Centro “A. Aniasi”, si terrà l’incontro Giovanni Giudici. Il politico del poetico. La colpa è non commuoversi al momento giusto: introdotto da Giuseppina Manin, l’evento prevede interventi di Nicola Gardini, Michele Crisostomo, Vivian Lamarque, Teresa Franco e Luca Formenton.

E ancora: alle 11.00 al Piccolo Teatro Grassi, Steve McCurry ci accompagna in un viaggio emozionante alla scoperta della devozione, in dialogo con Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY Ong Onlus, moderati da Rino Parlapiano; il fotografo incontrerà poi il pubblico e firmerà copie del suo libro in Rizzoli Galleria alle 17.00 Stesso orario, al Teatro Franco Parenti, sarà la volta dello storico e divulgatore Alessandro Barbero che con Giuseppe Laterza racconterà le più spettacolari fra le insurrezioni medievali. Sempre alle 11.00 all’Anteo Palazzo del Cinema, Roberto Zaccaria racconta dal vivo e senza omissioni la RAI con i suoi giochi di potere, i momenti più importanti della proposta di intrattenimento, l’alta professionalità e cultura delle donne e degli uomini della nostra televisione e la sua missione. Con lui Carlo Cottarelli, Monica Guerritore e Pierfrancesco Majiorino, moderati da Ferruccio de Bortoli.

Ancora alle 11.00 al Piccolo Teatro Strehler, Zerocalcare racconta invece i personaggi più significativi della sua carriera. Stesso orario, in Triennale, l’artista Ali Kazma e il Premio Nobel Orhan Pamuk, moderati da Caroline Corbetta, condurranno la conversazione Sentimental: il titolo prende il nome dell’opera video di Kazma esposta alla galleria Francesca Minini fino all’11 novembre in occasione della sua personale A House of Ink, girate all’interno dell’appartamento e dello studio di Pamuk sulle rive del Bosforo. Dalla Turchia al Giappone, alle 11.00 al Circolo Filologico Milanese, Laura Imai Messina racconta il Sol Levante attraverso i suoi colori; con lei Annachiara Sacchi. Alle 11.30 alla Rizzoli Galleria, con l’ausilio di sofisticate mappe Maurizio Molinari racconta e analizza come il Mare Nostrum sia diventato il cuore strategico del Pianeta, con Rolla Scolari e il Ministro Gennaro Sangiuliano. Alle 12.30 al Circolo Filologico Milanese, i dieci comandamenti rivisti da Haim Baharier in una prospettiva inedita. Allo stesso orario al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Dario Bressanini, Tito Faraci e Luca Bertelè cercano di spiegare la scienza attraverso il fumetto grazie al Doctor Newtron. Sempre alle 12.30 al Castello Sforzesco, Harry Whittaker racconta la madre Lucinda Riley, venuta a mancare nel 2021, universalmente riconosciuta come la regina del rosa; modera Valentina Ghetti.

Alle 14.30 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Oscar Farinetti, imprenditore di successo, incontra il pubblico con Alessandro Milan, ipotizzando come si può progettare il futuro a partire da dieci mosse. Alle 14.30 al MUDEC – Museo delle Culture, Susanna Tamaro riflette sul senso dell’esistenza attraverso le lettere di una donna alle figlie e al marito; con lei Alessandra Tedesco. Stessa ora, al Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, un racconto dei processi per le grandi stragi terroristiche, tra segreti e lacune, con Benedetta Tobagi e Marcello Flores. Ancora storia alle 15.00 al Castello Sforzesco con David Bidussa, Ezio Mauro e Antonio Scurati, che raccontano i drammatici mesi del 1943 tra la caduta di Mussolini e la nascita della Repubblica di Salò. Alle 16.00 al Teatro Gerolamo, Mauro Corona si racconta, tra ricordi e luoghi, persone della sua vita, con Paolo Cognetti e Omar Pedrini. Ancora alle 16.00 alla Libreria UBIK, la filosofa e scrittrice Michela Marzano incontra i lettori e firma le copie del suo nuovo libro. Sempre alle 16.00 in Mondadori Duomo, Gino Paoli, immenso protagonista della musica italiana, firma le copie del suo ultimo libro.

Alle 16.30 al Castello Sforzesco, per la prima volta in Italia Solvej Balle incontra il pubblico per presentare la sua saga in corso di traduzione in più di 20 paesi. Stesso orario al MUDEC – Museo delle Culture, il nuovo viaggio di Paolo Rumiz dal sud al nord della penisola, fra scienza, mito e storia dell’Italia che trema. All’Auditorium Monterosa91, Mauro Covacich mette in luce i tratti umani ed artistici di Joyce, quello che può essere considerato il primo scrittore performer; incontro a cura di Massimo Navone, produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Alle 18.00 in Triennale Milano Massimo Recalcati racconta il suo padre teorico. Stesso orario, al PIME – Pontificio Istituto Missione Estere, una riflessione che rimette al centro il valore della Patria, un concetto nato non per dividere ma per unire, con Vittorio Emanuele Parsi, Roberto Chiarini e Giampaolo Musumeci. Alle 19.00 al Castello Sforzesco, Luigi Zoja e Umberto Galimberti, moderati da Pietro del Soldà, raccontano l’uomo come viandante in cammino in un mondo mutato rapidamente. Stesso orario, alla Casa della Psicologia, Riccardo Chiaberge spiega come l’allungamento della vita umana è stata la vera rivoluzione degli ultimi due secoli e racconta cosa l’ha resa possibile. Infine, alle ore 20.00 al Teatro Dal Verme, Giacomo Poretti ci porta con Cristina Battocletti in un viaggio straniante attraverso la sua immaginazione: tra personaggi indimenticabili, storie surreali e punte di un umorismo poetico e profondo.

E tanto, tanto altro: il programma, in costante aggiornamento, ed eventuali indicazioni per accedere agli appuntamenti, sono disponibili sul sito della manifestazione all’indirizzo www.bookcitymilano.it.

BookCity Milano è sostenuto da Intesa Sanpaolo (main partner), da Esselunga (premium partner), con la collaborazione di Fondazione Cariplo e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Partecipano inoltre Eni, Recordati, Amplifon, Galleria Campari, TIM, Pirelli, Fondazione Fiera Milano, Gruppo San Donato, Burgo Group, BiM, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Enel, Federazione Carta e Grafica, Comieco, Messaggerie Libri SpA, Fondazione AEM; partner tecnico ATM. Sono media partner dell’edizione 2023 di BookCity Milano: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, Rai Radio2, Rai Radio3, Feltrinelli Librerie, Giornale della Libreria, ilLibraio.it.

L’Associazione BOOKCITY MILANO è presieduta da Piergaetano Marchetti e diretta da un Comitato d’indirizzo di cui fanno parte Carlo Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Stefano Mauri. La coordinazione dell’edizione 2023 è stata affidata a Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il supporto di Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri. Ai lavori dell’Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e, per l’Associazione Italiana Editori, il suo Presidente Ignazio Cipolletta.