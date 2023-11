Morto in ospedale il 13enne di Cinisello recuperato nel lago di Lecco

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 18 novembre 2023 – Intorno alle ore 12.00 di ieri, lungo il lungolago in via IV novembre, un 13enne magrebino, residente a Cinisello Balsamo, è stato recuperato a 10 metri di profondità dai Vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del 118, che con manovre rianimatorie, lo hanno trasportato in codice rosso dove è deceduto nel pomeriggio di oggi.

Il ragazzino era arrivato insieme ad alcuni amici e si sarebbe tuffato da un pontile. In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

