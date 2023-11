INCIDENTE SUL LAVORO A CASCINA MERLATA BLOOM, FERITO 59ENNE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 novembre 2023 – Stamane, intorno alle ore 9.30, in via Daimler Gottlieb Wilhelm, all’interno del nuovo centro commerciale Cascina Merlata Bloom, un operaio di 59 anni è caduto da una scala, mentre cambiava una lampadina, riportando serie contusioni. Il ferito, soccorso da un’ambulanza della Croce Rosa Celeste, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

”Vogliamo precisare che l’incidente è avvenuto all’interno di un punto vendita del Lifestyle Center e che ogni unità commerciale è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e fornitori. La squadra di soccorso e di sicurezza a presidio di Merlata Bloom Milano è intervenuta a supporto e ha contribuito al tempestivo soccorso del lavoratore. Siamo in contatto diretto con l’insegna in cui è avvenuto l’incidente alla quale abbiamo chiesto di ricevere aggiornamenti sullo stato di salute del lavoratore.” la nota del Centro Commerciale.

Redazione