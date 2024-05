OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026, GOVERNATORE LOMBARDIA: PAROLE PRESIDENTE MATTARELLA ENERGIA PER FARCI TROVARE PRONTI A EVENTO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2024 – Ringrazio, a nome della Regione Lombardia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’impegno assunto oggi relativamente alla sua presenza alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Una nuova energia, parole importanti, che ci inducono a rendere, se possibile, ancor più forte l’impegno per farci trovare pronti a un evento che metterà il nostro Paese al centro dell’attenzione internazionale. Grazie Presidente”. Così il governatore della Regione Lombardia sulle dichiarazioni del Presidente Mattarella in merito alla sua presenza ai Giochi olimpici Milano-Cortina 2026. (LNews)